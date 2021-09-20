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〈美股盤前要聞〉美股期貨下跌 道瓊期指重挫逾500點

鉅亨網編譯凌郁涵
美股期貨下跌 道瓊期指重挫逾500點(圖片：AFP)
美股期貨下跌 道瓊期指重挫逾500點(圖片：AFP)
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Fed葉倫拜登蘋果

市場面臨中國恆大債務危機擴散、大宗商品價格下滑、聯準會 (Fed) 決議等風險。美國 10 年期公債殖利率來到 1.329%。美股期貨週一 (17 日) 大跌，道瓊期貨跌 1.67%，重挫 575 點，標普 500 期貨跌 1.44%，那斯達克 100 期貨跌 1.22%。

1. Fed 決策會議將登場

美國聯準會 (Fed) 將在本週週四凌晨 (美國時間週三) 公布 9 月貨幣決策，並更新經濟預測和利率點陣圖，市場目前幾乎排除 9 月宣布縮減購債的可能性，認為 Fed 將把退場時機和波動劇烈的非農就業報告扣連在一起。

包括主席鮑爾在內的 Fed 官員曾說，今年底前可能縮減購債，從寬鬆政策中退場。但本月初公布的 8 月非農就業意外大爆冷門，可能讓一些官員選擇保持彈性。

目前市場預期，Fed 最快要到 11 月開會才會宣布縮減購債。美國銀行美國首席經濟學家 Michelle Myer 等人預測，Fed 將在 11 月宣布以及啟動縮減購債。

2. 傳美日印澳四國對話將建半導體安全供應鏈

消息指出，9 月 24 日美國總統拜登將於白宮主持第一屆美、日、印、澳「四方安全對話」領導人高峰會，這次會議上與會的四國將推動建立半導體安全供應鏈。

該草案內容還顯示，為了建立健全的供應鏈，這四個國家將確定其半導體供應能力，並找出弱點。日媒未透露它是如何取得該份文件。

現階段美、日、印、澳四國一直在尋求加強彼此間的合作關係，以抑制中國日益強硬的趨勢。

3. 美財長葉倫呼籲提高舉債上限 以避免金融危機

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 週日 (19 日) 再次呼籲，國會應盡快提高或暫停美國舉債上限，認為美國債務違約將引發一場歷史性的金融危機，且美國恐將在這場危機中成為一個永久性的弱國。

葉倫表示，如果美國政府真的出現違約，金融體系將面臨重大衝擊，而美國經濟勢必受到重創，數百萬個工作機會流失，恐將重新陷入經濟衰退。

葉倫表示：「我們將在這場危機中，成為一個永久性的弱國。」她也指出，美國的信譽一直是一項戰略優勢。

4. 恒大破產恐對中國房產業形成骨牌效應

中國房地產巨頭恆大集團 (3333-HK) 近來身陷財務危機，聯博資產管理 (AllianceBernstein) 警告，隨著債務違約風險持續升高，一旦恒大集團宣告破產，可能對中國房地產業造成骨牌效應，一些在財務上苦苦掙扎的房企也將面臨倒閉風險。

聯博亞太地區固定收益聯席主管 Jenny Zeng 週一 (20 日) 受訪表示，離岸美元市場上有相當多房地產開發商因債務苦苦掙扎，若再融資管道繼續長時間關閉，它們很快將難以生存。

5. 拜登辦線上峰會 邀各國一年內實現全球 70% 人口接種疫苗

美國總統拜登下周三 (22 日) 將在聯合國大會場邊舉辦虛擬高峰會，將邀請各國領袖和衛生官員促進疫苗接種，以及確保個人防護設備供應。

知情人士透露，拜登將呼籲各國領袖一同允諾，在一年內實現全球 70% 人口接種目標。世界衛生組織 (WHO) 秘書長 6 月預估，要讓全球至少 70% 人口接種，共需 110 億劑疫苗。

白宮新聞秘書莎琪 (Jen Psaki) 說，拜登將在以下議題尋求「更遠大的目標」，包括加速全球疫苗接種；讓更多人取得氧氣瓶和個人防護設備 (PPE)；打造永續融資和領導能力；要求各國為其設定的目標和進展負責。

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