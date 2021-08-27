印度央行：通膨衝高只是暫時的 未到升息時機

印度央行總裁 Shaktikanta Das 周四 (26 日) 中表示，儘管對通膨的憂慮日益加劇，但印度央行並不急於升息。

Das 說，央行一直在監控局勢，並將在適當的時候採取行動，但目前還不是時候。

印度央行去年 5 月下調回購利率，自那以來一直保持寬鬆的貨幣政策立場，以幫助印度經濟回到正軌。此外，央行也採取了採取了數十項措施，旨在促進增長和減輕 Covid-19 對經濟的影響。

Das 表示，一旦經濟活動的復甦，顯示出持久性和可持續性，這應該是央行或貨幣政策考慮改變路線的合適時機。

他強調，在市場尚未做好準備之前，印度央行不會突然宣布任何政策轉變。

去年，印度在第一波 Covid-19 浪潮期時，關閉了全國大部分地區數個月，造成至 3 月底的財年經濟萎縮 7.3%。今年 3 月底至 5 月初的第二波疫情更加慘重，央行已經將下一財年的成長預期下調 1 個百分點，至 9.5%。

與此同時，印度仍面臨通膨衝擊，今年 5 月和 6 月，印度零售通膨年率保持在 6% 以上，7 月估計為 5.59%。央行的目標是 4%，但允許 CPI 在 2% 至 6% 之間波動。

周四南韓成為亞洲首個升息的主要經濟體，引來其他國家可能跟進的猜測。

Das 認為，目前印度的通膨是暫時的，預計會在未來幾個月放緩。