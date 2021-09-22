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台股跳水重挫失守萬七 下跌家數超過1500家

鉅亨網記者王莞甯 台北
台股早盤最低來到16855點，創近一個月來新低。(鉅亨網資料照)
台股早盤最低來到16855點，創近一個月來新低。(鉅亨網資料照)
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台股美股恒大

國際股市受到中國恒大風暴波及快速回檔，台股在連假過後今 (22) 日也如預期補跌，早盤以下跌 80 點開出後，隨即跳水重挫超過 400 點，直接摜破半年線支撐和萬七大關，最低來到 16855 點，創近一個月來新低，雖跌點一度收斂，但盤中又見擴大至跌逾 350 點，預估成交值約 3200 億元。

受到國際股的連動衝擊，加權指數盤中跌幅超過 2%，櫃買指數下跌 1.6%，早盤合計上市櫃公司下跌多達 1570 家，不過，跌停板家數不到 5 家，顯示市場態度觀望，並未過於恐慌。

從族群來看，幾乎全面走弱，日前的強勢股遭逢拋售壓力，尤其鋼鐵股表現弱勢，志聯、燁輝、彰源、高興昌、新鋼、運錩等均跌超過半根停板，千興、大國鋼、建錩、春源、中鴻、官田鋼、威致等均跌逾 4%，大成鋼、春雨、海光、東和鋼鐵、盛餘、有益和中鋼構等於超過 3%。

原物料族群受恒大風暴衝擊，第一銅跌近 4%，廷鑫跌 4%，同時，電池材料股走弱，美琪瑪、立凱 - KY 跌 3%，康普和長園科跌逾 2.5%。

光學鏡頭族群中，玉晶光跌 4%，大立光、聯一光均跌 3%，今國光、先進光、亞光和佳凌均跌 2%。

50 大權值幾乎全面走弱，瑞昱重挫 6%，友達和大立光跌 4%，聯發科、國泰金、中租 - KY、中鋼跌逾 3%，日月光投控、南亞科、萬海、和泰車、國巨、陽明、富邦金、長榮、上海商銀和廣達等均跌 2% 之上；僅富邦媒仍穩在盤上上漲逾 1.5%，矽力 - KY、豐泰和研華維持紅盤上。

元大投顧認為，中國房地產龍頭恒大債務高達 3000 億美元，面臨違約、破產的危機，本周國際股市風險偏高，台股難逃空襲，短期來看 FOMC 會議是影響全球股市最大的變數，而就台股而言，成交量擴增至 3500 億以上才有機會再發動一波反彈。

而統一投顧則指出，台股同時受到 Delta 疫情干擾，電子第四季雜音疑慮，市場買盤轉趨觀望，成交量能下滑，盤面輪動快速，操作難度增加。

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