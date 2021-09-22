【Wen姐筆記】中秋變盤 空襲警報響！17000保衛戰 觀察2重點

連續 4 天的快樂中秋假期結束，大陸恒大風暴擴大，台股今天開盤，再度面臨「中秋變盤」的空襲警報! 17000 點城池保衛戰登場，這回台股能否再躲過一劫? 首要觀察重點為今天能否拉出紅 K 或留下長下影線? 另一重點為今天的跳空缺口! 多空強弱分界為 17054 點。關鍵點位為 16933、17023 與 17123 點。

台股今日如跳空開低，17000 點保衛戰恐在所難免。17100 點城池兩端哨站為 17077 與 17123 點，如能挺住，多方守穩 17153 點，還有機會挺住半年線! 當然最好能夠守住 17200 點城池，多方還有機會以盤代跌，消化賣壓後，重整腳步再伺機北上! 17200 點城池與兩端哨站為 17182 與 17222 點，如能守住此一中線多方重要補給站，站穩 17255 點，才有機會保住 17300 點城池，17300 點兩端哨站為

17323 與 17282 點!

但如 17077 點棄守，正式進入 17000 點保衛戰，空方射門區為 17054 點，17000 點兩端哨站為 16988 與 17023 點。多方如還要力守火種，伺機反攻 17000 點，最好得保住 16966 與 16933 點，如再棄守 16900 城池與南端哨站 16888 點，需提防續往 16853 與 16800 點回測，16800 點兩端哨站 16816 與 16777 點如再棄守，多方再反攻 17000 點城池，將倍加艱辛!

總之今天跳空開低後，首先得檢視盤面是否還有多方火種，電子半導體與金融傳產各族群龍頭股，必須出現率先止跌回穩標的。而今天如爆量後，可留意日 K 線是否能夠收紅，甚至留下長下影線，可觀察 3 個交易日，最好能夠儘速回補今天的跳空缺口! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)