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電金傳節後大逃殺 台股重挫350點收16925點 失守半年線

鉅亨網新聞中心
電金傳節後大逃殺 台股重挫350點收16925點 失守半年線。(圖：AFP)
電金傳節後大逃殺 台股重挫350點收16925點 失守半年線。(圖：AFP)
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台股電子金融傳產賣壓

受到中國恒大債務危機衝擊，國際股市中秋連假期間大跌，台股今 (22) 日開盤也補跌，電、金、傳全面湧現賣壓，大盤一度重摔逾 430 點，直接摜破萬七、16900 點關卡，終場下跌 350.97 點，收在 16925.82 點，失守半年線，成交值 2930.29 億元。

美股那斯達克、費城半導體指數長假期間重挫，台積電今天展開補跌，大跌逾 2%，終場收在 586 元，單日市值蒸發 3630 億元；晶圓代工廠聯電也跌近 2%，收在 64.6 元；世界先進更是重摔半根跌停板。

觀察其他電子股表現，聯發科重挫逾 3%，整體 IC 設計股賣壓沉重，瑞昱大跌近 7%，智原、創意兩檔矽智財 IP 股下挫逾半根停板，創惟、敦泰、威盛、凌陽、義隆等，跌勢也相當重。大立光大跌近 5%，力守 2300 元關卡，信驊持續挑戰股后寶座，最高來到 2310 元，尾盤收小黑，但兩檔差距越來越小。

美國鋼鐵宣布建新廠後，被華爾街分析師潑了冷水，股價不漲反跌，中國寶鋼同步重摔，國內鋼鐵股今天也遭到空軍狙擊，中鋼大跌近 4%，收在 36.3 元，春源、中鴻、官田鋼、彰源、運錩等重挫逾半根停板，鋼鐵類股指數終場下挫 4.5%，為盤面最弱勢族群。

數位五倍券今天上午開放綁定，國內電商龍頭富邦媒上漲 3.7%，站上 2100 元，穩居台股第四高價股，帶動百貨股逆勢走揚，遠百也在盤上表現，此外，網家受惠引資開發金、中華電消息利多，股價直奔漲停 126.5 元，攀上 1 個半月新高。

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