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傳俄企挖角專家發展半導體 聯電：非從公司離職的前任員工

鉅亨網記者林薏茹 台北
傳俄企挖角數十名專家發展半導體 聯電：非從公司離職的前任員工。(鉅亨網資料照)
傳俄企挖角數十名專家發展半導體 聯電：非從公司離職的前任員工。(鉅亨網資料照)
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聯電俄羅斯半導體挖角

據外媒報導，俄國企業從晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 聘請數十名專家，要發展半導體產業，對此，聯電回應，此次挖角事件與聯電無關，媒體指稱的專家，非近期從聯電離職的前任員工，而是十幾年前曾在聯電任職。

《俄羅斯衛星通訊社》20 日引述俄國最大商業報紙《生意人報》(kommersant) 報導指出，俄羅斯國家開發集團 VEB.RF 旗下 NM-Tex，在工貿部支持下，從聯電聘請數十位專家，協助俄國建立半導體產業。

據報導指出，NM-Tex 聘請的專家包括印制電路板 (PCB) 開發工程師、設計師和電路工程師，將幫助 NM-Tex 旗下 Angstrem-T 工廠啟動新產線，專家們已陸續抵達，合約期間為 5 至 10 年，且資深專家的月薪可達 2 萬美元

Angstrem-T 計劃使用從美國 AMD 採購的設備，生產 130-90 奈米晶片。據俄國工貿部估算，為發展半導體產業企業，2030 年前每年至少須培養 1 萬名專業人才。

不過，俄羅斯每年相關專業畢業生僅 1200 至 1500 人，人才嚴重短缺，政府除積極與大學合作，培育人才外，也透過吸引外國專家，實現技術轉讓。

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