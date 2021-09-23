〈美股熱門股〉臉書廣告收益遇阻力挫跌4% 聯邦快遞財測黯淡跌9%

臉書廣告收益受蘋果新規影響 重挫 3.99%

臉書 (FB-US) 周三表示，該公司低估在蘋果 (AAPL-US)iOS 平台的廣告業績，並承認蘋果讓用戶自行同意廣告追蹤的隱私新規，讓廣告商在臉書平台投放廣告費用更高，也更難觸及用戶，消息公布後臉書股價下挫 3.99% 至每股 343.21 美元。

臉書預估，蘋果 iOS 的網站轉換率（訪客轉換為客戶的比率）少報 15%，並指出不同廣告商間存在很大差異。臉書產品行銷副總裁 Graham Mudd 認為，實際的網站轉換率，如銷售額與 App 安裝量皆高於許多廣告商公布的數據。

臉書財務長 David Wehner 曾在第二季財報會議上警告，蘋果 iOS 系統的隱私新規對營收有潛在的影響，到第三季更會有重大影響。

聯邦快遞下修全年財測 股價挫跌 9.12%

聯邦快遞 (FDX-US) 公布黯淡的第一季財報與下修全年財測後，許多華爾街分析師紛紛下調目標價，影響該公司周三股價重摔 9.12% 至每股 229.08 美元。

聯邦快遞第一季營收報 220 億美元，略高於 Investing.com 調查分析師預估的 219 億美元，但稀釋後 EPS 報 4.37 美元，遠低於分析師預估的 4.94 美元。

聯邦快遞表示，由於人力短缺以及營運成本增加，且預期持續時間會更久，下調全年財測，稀釋後 EPS 調降至 18.25 美元至 19.50 美元之間，先前預期為 18.90 美元至 19.90 美元。

Raymond James 分析師 Patrick Brown 將聯邦快遞評等從「優於大盤」（Outperform）下調至「「與大盤持平」（Market Perform），並取消 330 美元目標價、未訂新目標價，Brown 過去以來一直看好該公司表現。

Cowen 分析師 Helane Becker 將聯邦快遞股票評等維持在「優於大盤」（Outperform），不過將目標價從每股 335 美元下調至 297 美元，Becker 表示該公司上季業績可能是最好的表現。

在 FactSet 調查的 32 位分析師中，只有 14 位分析師調降聯邦快遞的目標價格，平均目標價從 8 月底的每股 349.48 美元降至 319.50 美元。

SoFi 前景看俏 飆漲 11.01%

金融新創公司 SoFi(SOFI-US) 獲券商 Jefferies 看好該公司的強勁產品組合，給予買入（Buy）評等，目標價訂在每股 25 美元，激勵周三股價飆漲 11.01% 至每股 16.84 美元。

Jefferies 分析師 John Hecht 表示，目前給 SoFi 的目標價還可能過於保守，因為尚未將該公司交叉銷售可能引起的飛輪效應（Flywheel Effect）考慮在內。

Hecht 在報告中寫道：「SoFi 並非透過大量貸款促進用戶成長，而是以低成本提供免費小獎勵博得用戶歡心，輕鬆將用戶引入自己的金融生態系統。」

Hecht 也說，SoFi 能夠向現有用戶銷售新產品，對該公司的獲利有益，預估 SoFi 在未來三年內能夠實現 GAAP 獲利，而且該公司還能透過規模效益降低成本，使其能夠將節省下來的成本回饋給客戶，讓客戶與平台產生更多互動。Hecht 認為這個循環會自我強化，並推動更多成長。