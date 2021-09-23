【Wen姐筆記】恒大風暴虛驚？缺口均線仍不利多方 內資拚自救

大陸恒大公告將於今日發放公司債利息，加上 Fed 公布縮減購債時程符合市場預期，美股出現強彈。在台股部分，加權指數昨日的帶量黑棒仍具殺傷力，上方的缺口、均線仍不利於多方，外資昨日大砍 355 億元，護盤與投信等內資成為自救主力。台股多方仍不能掉以輕心，今日多空強弱分界觀察 17077 點。關鍵點位為 16988、17054 與 17153 點。

多方今天要反攻，首要任務為儘速搶回 17000 點城池，17000 點兩端哨站為 16988 與 17023 點，要擺脫空方糾纏，必須儘搶回 17054 與 17100 點城池，17100 點兩端哨站為 17077 與 17123 點，如能站穩才有機會搶回半年線。17153 點至 17200 點城池間，轉為反攻壓力區，17200 點城池與兩端哨站為 17182 與 17222 點。

多方最好能在本周結束前收復 17255 與 17300 點城池，才能讓多方維持盤整格局。17300 點兩端哨站為 17323 與 17282 點! 但如 16988 點未能挺住，多方今日的反彈仍然偏弱，需留意 16945 點，如再棄守 16900 城池與南端哨站 16888 點，需提防空方再度發動攻勢，恐再次往 16853 與 16800 點回測，16800 點兩端哨站 16816 與 16777 點如再棄守，南下列車恐加速啟動，需提防往 16747 與 16700 點以下尋求支撐。16700 點兩端哨站為 16683 與 16717 點。

台股昨日大盤拉出 87 點下影線，台指期日 K 收紅，都符合預期，由於昨日的跳空缺口，以及目前 5 條均線都形成反壓，對多方仍然不利，投資人搶短做多仍屬於強反彈格局，手腳要快! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)