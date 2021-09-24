 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

iPhone 13系列今發售 這是投資人的重要日子

鉅亨網編譯羅昀玫
iPhone 13系列今發售 這是投資人的重要日子 (圖片：AFP)
iPhone 13系列今發售 這是投資人的重要日子 (圖片：AFP)
Tag
蘋果iPhoneiphone手機智慧型5GiPhone 13 系列iPhone 13iPhone 5S

蘋果旗艦新機 iPhone 13 系列於週五 (24 日) 起發售，但華爾街分析師建議投資人在近期逢低買入蘋果。

過去十年蘋果有新機魔咒

過去 10 年間，有 8 年蘋果股價都在 iPhone 新機發布後一週出現下跌，發布後的五個交易日中，蘋果股價平均下跌 0.9%。

當然也有例外，2013 年 iPhone 5S、2018 年 iPhone XS 發布後，當時蘋果股價在隨後的五個交易日分別上漲了 3% 和 2.2%。

(圖片：AFP)
蘋果有新機魔咒，多年來新機發布後，蘋果股票屢遭拋售 (圖片：AFP)

Wedbush 分析師 Dan Ives 解釋，蘋果新機發布後，蘋果股票遭拋售是投資人的一種下意識的反應。事實上，逢低買入往往會帶來不錯回報。在過去 10 年裡，若在蘋果新 iPhone 發布一週後買入蘋果股票，到年底的平均漲幅為 3.2%。

值得一提的是，2018 年實際上是蘋果發布 iPhone 後表現最差的一年，蘋果宣布不再提供 iPhone 數據震撼市場，蘋果股票從 9 月 20 日到 12 月 31 日下跌 28%。蘋果股價卻在 2019 年暴漲 86%，領跑道瓊

除了歷史數據供投資人參考外，Ives 認為 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 推高蘋果新機平均售價 (ASP)，將有助於提高蘋果未來幾季的整體營收增長。

Ives 認為，iPhone 13 全球預購量將比 iPhone 12 高出約 20%，部分原因是中國需求強勁。

(圖片：AFP)
Ives 重申蘋果「超級周期」論點 (圖片：AFP)

Ives 重申蘋果「超級周期」論點，蘋果新機銷量預期介於 1.3 億到 1.5 億台之間，看好蘋果超級周期將延續到 2022 年。

Ives 將蘋果股票評級維持在「跑贏大盤」，目標價格設為 185 美元。週四蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.67% 至每股 146.83 美元，Ives 認為，若按歷史趨勢來看，預計蘋果將在未來幾天出現短暫下跌。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
蘋果US-AAPL
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

經理人訪談

產業策略大解密

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞