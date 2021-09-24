〈華擎法說〉越南代工廠申請部分復工 Q4營收拚回正軌

板卡廠華擎 (3515-TW) 今 (24) 日召開線上法說會，展望第四季，總經理許隆倫表示，雖然越南疫情未降溫，但當地委外代工廠已向當地政府申請部分復工，同時持續擴大中國、台灣協力廠補足相關產能，預期第四季營運將重回正軌，月營收也可望重回年增。

許隆倫表示，越南委外代工廠目前仍處於停工狀態，主因是所處的胡志明市、平陽省疫情尚未完全降溫，但已向當地政府提出局部復工申請，正等待審批，預期最快 9 月底、10 月初復工 20-30%，11 月過後復工率可望再進一步拉升。

因應越南委外代工廠停工，華擎 7 月即擴大中國、台灣等地協力廠支援，許隆倫表示，雖然進度較預期慢，但產能逐步上軌道，目前已有 3-4 個合作夥伴，預計下個月再增加 1 個協力廠商，10 月起越南停工影響將逐步降低，也預期第四季月營收將重回年增正成長態勢。

法人關注華擎擴大中國、台灣產能，生產成本將大增，對此，許隆倫證實，包含生產、運輸成本都有增加，除部分成本將自行吸收外，也會與客戶討論轉嫁部分成本，同時優先挑選高毛利產品生產。

華擎第二季受惠顯卡、工業電腦 (IPC) 需求強勁，加上產品漲價效應，單季毛利率攀上 30.42% 新高，展望下半年，由於受到越南停工影響，估第三季毛利率將較第二季下滑，第四季也估持平或較第三季再下滑，法人則估華擎下半年毛利率將介於 25-30% 之間。