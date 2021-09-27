【Wen姐筆記】面板航運敗部復活？多頭拚重返月季線有硬仗

台股上周五幾近回補中秋節後「秋後算帳」缺口，三大法人與融資都歸隊，其中外資買超排行榜又出現面板與航運，敗部復活有望? 但指數部分，雖然多頭連 2 日反攻，但近在眼前的月線與季線，仍將有硬仗! 多空極短線強弱觀察重點為 17333 點。關鍵點位為 17153、17255 與 17366 點。

多方今天如欲繼續北上，除了必須守穩 17200 點城池，兩端哨站為 17182 與 17222 點，17255 點守穩，多方有企圖繼續北上挑戰月線與季線，17300 點至 17400 點間，將是多方反攻的硬仗區。17300 點兩端哨站為 17282 與 17313 點，但 17333 與 17366 點仍為空方雷區，17400 點城池與兩段哨站 17384 與 17422 點如能站穩，多方才算正式敗部復活! 17447 點為中線多頭大軍能否繼續北上的重要據點!

但如 17182 點未能挺住，需留意回測 17153 與 17100 點城池，17100 點兩端哨站為 17077 與 17123 點，棄守本波反彈將告一段落，須提防空軍還有第 3 波更猛烈的攻勢! 17000 點空襲警報仍未解除! 17054 點未能守穩，恐續往 17000 點與兩端哨站為 16988 與 17023 點回測! 如棄守 16988 點，恐再次測試 16945 點與 16900 城池，16900 點兩端哨站為 16919 與 16888 點，再棄守對多方相當不利!

三大法人上周五歸隊，距離季底作帳只剩下 4 個交易日，面板族群逼近月線攻防區，但訊息面又傳出大陸昆山限電，航運族群部分，長榮與陽明上周五都重返月線，也形成關鍵 K 棒，面板與航運能否順利敗部復活? 需留意法人買盤是否延續，本周走勢將是重要關鍵! 季底作帳倒數 4 個交易日，對於部分短線漲多個股，投資人仍得提防法人出現作帳結帳大亂鬥! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)