疫情趨緩 SEMI宣布國際半導體展12/28登場

SEMI(國際半導體產業協會) 今 (27) 日宣布，SEMICON Taiwan 2021 國際半導體展將延期至 12 月 28 至 30 日，在台北南港展覽館 1 館舉辦，將以「Forward as One」為主軸。

SEMI 今年 6 月宣布，考量疫情應對措施及時程仍有變數，延期原在 9 月舉行的國際半導體展。SEMI 表示，在疫情愈發獲控制、政策也逐步開放會展之際，樂見產業活動逐漸展開。

考量台灣在全球半導體產業扮演著最舉足輕重角色，為能促進跨界交流發展，SEMICON Taiwan 2021 國際半導體展確認於年底登場。SEMI 強調，展覽期間將遵循中央流行疫情中心指示，以高標準、嚴謹態度實施防疫對策。

SEMICON Taiwan 2021 國際半導體展將以「Forward as One」為主軸，象徵 SEMI 與半導體產業齊心協力、共同前進。9 月起陸續展開 5 場線上論壇，於 12 月底登場的展會，除將匯聚逾 550 家展商、涵蓋逾 2000 個展位，也將聚焦半導體先進製程科技、先進測試、策略材料、微機電暨感測器等議題。

SEMI 預計邀請台積電 (2330-TW)、日月光 (3711-TW)、南亞科 (2408-TW) 等大廠展出異質整合技術、綠色製造及智慧製造解決方案。

SEMI 全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，相信透過 SEMICON Taiwan 2021 國際半導體展，能更推進全球關鍵技術與創新應用交流，創造使整體半導體產業持續蓬勃發展的強大動能。

