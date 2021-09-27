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〈中國限電〉各省擴大限電措施 封測、PCB、組裝廠均受波及

鉅亨網記者劉韋廷 台北
各省擴大限電措施，封測、PCB、組裝廠均受波及。(圖:AFP)
各省擴大限電措施，封測、PCB、組裝廠均受波及。(圖:AFP)
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中國限電江蘇昆山封測面板組裝代工PCB散熱工具機輪胎

中國強化「能耗雙控」政策，各省政府跟進擴大實施限電措施，更要求部分工廠須停工至月底，以台商重鎮之一的江蘇省為例，包含半導體封測、PCB、組裝代工廠、散熱廠、工具機等均受波及，雖然業者將優先以庫存支應客戶需求，但若限電措施持續至 10 月，恐使整體供應鏈吃緊狀態加劇。

半導體封測周邊

大蘇州地區自 9 月 26 日中午 12 點，至 9 月 30 日 24 點為止，停止供應工業生產用電，封測廠也彈性調整產能因應，日月光投控目前已安排提前出貨，京元電蘇州廠則持續生產運作，僅辦公室區域降載用電，評估整體影響有限。

封測周邊供應鏈如探針卡業者穎崴、導線架廠界霖蘇州廠則均配合地方政策，停工至 9 月 30 日止，除了以現有庫存因應外，也將藉由其他廠區生產支援，並預計未來安排在連假生產，滿足後續客戶出貨需求。

PCB

隨著中國限電範圍持續擴大，台廠 PCB 廠金像電、台光電等也首當其衝，因多數廠商在江蘇省皆有據點，近日廠商均收到限電通知，部分更配合停工，由於目前正值 PCB 產業旺季，雖然廠商表示，工廠將配合政策停工並調度員工十一長假因應，但中國無預警限電也打亂廠商供貨節奏。

面板、組裝代工

江蘇省同樣是台面板、組裝 / 筆電代工廠在中國重要據點之一，對於當地政府擴大實施限電措施，面板大廠友達強調，將配合政策停止非必要用電，適當調整生產營運，包含停止非必要用電，透過照明、空調、空壓機等最適化調控與節能裝置應變調控。

鴻海昆山廠區也自主降載，但對生產影響不大；據了解，鴻海在當地主要生產電腦、筆電以及車用機構建等產品為主，不影響 iPhone 13 出貨；集團成員乙盛 - KY 昆山廠也配合政策停工。

此外，緯創、仁寶、和碩等組裝代工廠也均在江蘇昆山等地設有據點，緯創回應，目前公司營運一切正常，仁寶則說，目前工廠運作一切正常，但若廠區未來有限電情形發生，將立即啟動備用發電系統與相關節能機制，確保安全無虞原則下，出貨不受影響。

和碩則指出，將全力配合當地政府政策，已啟動節能降載機制，過去幾年持續致力節能、節水措施，同時建立一套完整系統因應，可望降低對營運及產能影響。

散熱廠

台散熱業者在中國設廠多數集中在江蘇、昆山等地，業者近兩日陸續接到中國政府限電令，多數業者認為，中國限電措施僅 4-5 個工作天，加上接近十一長假，散熱產品已提前至 8 月底開始備貨、建立庫存，對於 9 月營收衝擊較小。

雖然限電令影響有限，但散熱廠擔憂，中國此次針對高耗能產業進行突擊，宣稱額度已使用完畢，儘管 10 月 1 日有望如期復電，但難保月底不會再次無預警限電，且又遇上產業出貨旺季，恐成為營運旺季不利因素之一。

工具機

工具機大廠上銀集團在蘇州工業園區設廠，近日也接到限電通知，目前安排至 30 日休假，並與十一長假交換調整，僅留每部門少數員工上班，未來視情況滾動式調整；鑄件大廠永冠江蘇鋼銳廠與上海鑄造一廠，也將調休停工至 30 日。

輪胎廠

輪胎廠正新與建大在昆山均有設廠，將在 30 日前配合停工，因應限電措施，正新、建大也規劃停工期間與十一長假調休，暫對營運影響不大。

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