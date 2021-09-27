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零組件、CPU供給仍吃緊 映泰Q4營運保守

鉅亨網記者劉韋廷 台北
零組件、CPU供給仍吃緊，映泰Q4營運保守看。(圖:AFP)
零組件、CPU供給仍吃緊，映泰Q4營運保守看。(圖:AFP)
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映泰主板CPU顯卡

板卡廠映泰 (2399-TW) 今 (27) 日舉辦法說會，在遠距、加密貨幣挖礦商機助攻下，上半年營運優於預期，8 月也受惠整體供貨優於預期下，單月營收達 2.78 億元，創下近 1 年高點，但展望下半年，映泰相對保守，認為料況供應仍將左右出貨表現。

映泰目前仍以主機板比重最高，不過上半年顯示卡需求在挖礦熱潮帶動下，成長大於主機板，上半年比重各達 56%、15%，較去年全年的 63%、7% 各有增減，至於工業電腦 (IPC)、固態硬碟 (SSD) 比重則約持平，各達約 7%、13%。

展望下半年，映泰表示，第三季以來供應鏈缺料情況未緩解、加上 CPU 供貨吃緊，不利 PC DIY 市場，估將拖累主板出貨動能，顯卡方面則還要關注挖礦動能是否延續，對下半年營運相對保守，但全年仍可望優於去年。

映泰 8 月營收受惠零組件供應較上月改善、虛擬貨幣回溫，單月營收衝上 2.78 億元，月增 52.4%、年增 27.4%，創下近 11 個月高點，累計前 8 月個營收達 16.92 億元、年增 25.6%，但 9 月受加密貨幣價格滑落、CPU 供貨再度轉為吃緊下，法人估映泰 9 月營收將略低於 8 月表現。

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