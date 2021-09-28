〈美股盤後〉恒大危機+限電風暴 美股本週開局低迷 

動蕩 9 月份進入最後一週，美股開局低迷，週一 (27 日) 中國恒大危機未解，限電風暴衝擊全球供應鏈，美國十年期美債殖利率一度突破 1.5%，科技股承壓，能源、金融股領漲，四大指數僅道瓊小幅收紅。

政經消息方面，高盛將油價年終預測從 80 美元上調至 90 美元，主因是颶風艾達 (Ida) 衝擊產能和燃油需求復甦快於預期，此消息激勵能源股週一大漲。

中國限電風暴帶來最新的全球供應鏈威脅，中國發改委於 9 月中旬推出「完善能源消費強度和總量雙控制度」方案，要求中國各地嚴格管控高耗能、高污染項目，導致中國江蘇、浙江、廣東等 10 多個省份近期發布限電政策，從重工業到輕工業再擴及太陽能與電子業等許多產業皆遭受波及。

華爾街持續關注中國恒大發展，恒大 5 月至今的負債高達 3050 億美元有上週規模約 400 億元人民幣 (62 億美元) 的理財產品未能兌付，事件持續發酵，引起各地抗議。

政府關門的可能性也給市場蒙上了陰影，美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 承諾本週將通過一項 5,500 億美元的基礎設施法案，暗示拜登 3.5 兆美元預算案規模可能將會縮水。

聯準會 (Fed) 官員週一相繼發表談話，Fed 主席鮑爾週二將出席國會聽證會，他於預先擬定的證詞中提到，近期通膨上升的原因可能比預期的更久。

Fed 第三把交椅、紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 預估很快就能滿足縮減購債 (Taper) 的條件，通膨將在明年回落在 2% 左右。Fed 事布蘭納德 (Lael Brainard) 稱，勞動力市場的狀況可能很快就會促使 Fed 放緩購債步伐。

同時，達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 和波士頓聯準銀行總裁羅森格倫 (Eric Rosengren) 週一相繼宣布離職退休，試圖平息炒股風波。

中國國務委員兼外交部長王毅週三 (28 日) 將與歐盟外交和安全政策高級代表波雷爾 (Josep Borrell) 舉行視訊戰略對話。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.32 億例，死亡數突破 475 萬例。美國累計確診超過 4302 萬例，累計死亡數超過 89 萬。印度累計確診超過 3367 萬例，巴西累計確診 2135 萬例。

新加坡疫苗覆蓋率超過 8 成，但近日確診創下 1900 多例，再創自疫情以來的新高。日本疫情趨緩，本週有望解除緊急事態宣言。白宮週一宣布美國總統拜登接種第三劑新冠疫苗。

週一 (27 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 71.37 點，或 0.21%，收 34,869.37 點。

那斯達克指數下跌 77.73 點，或 0.52%，收 14,969.97 點。

標普 500 指數下跌 12.37 點，或 0.28%，收 4,443.11 點。

費城半導體指數下跌 8.5 點，或 0.25%，收 3,445.4 點。

標普 11 大板塊有 5 大板塊收紅，能源、金融和材料板塊領漲，房地產、醫療保健和公用事業領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王僅臉書獨強。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.05%；臉書 (FB-US) 漲 0.18%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.80%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.58%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.73%。

道瓊成分股以陶氏化學領漲。陶氏化學 (DOW-US) 大漲 5.07%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 2.42%；高盛 (GS-US) 上漲 2.29%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 2.36%；Salesforce (CRM-US) 下跌 2.08%。

費半成分股多收紅。英特爾 (INTC-US) 漲 0.81%；AMD (AMD-US) 上漲 2.23%；應用材料 (AMAT-US) 漲 0.58%；美光 (MU-US) 上漲 1.53%；高通 (QCOM-US) 跌 0.30%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.91%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.44%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.87%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.75%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.20%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.05% 至每股 145.37 美元。中國限電政策波及全球供應鏈，富士康旗下的乙盛精密公司宣布其中國昆山的設施將於從 26 日到 10 月 1 日停產。乙盛精密為蘋果、特斯拉關鍵零件供應商。此外，蘋果供應商欣興電子宣布直到本月底，康而富則停產五日。

特斯拉 (TSLA-US) 上漲 2.19% 至每股 791.36 美元。特斯拉上海超級工廠無畏晶片荒，預計將於今年前 9 個月生產 30 萬輛汽車，第三季為交車高峰期。

歐盟週一發布聲明稱正在審查莫德納第三劑的相關數據，莫德納 (MRNA-US) 下跌 4.95% 至每股 408.84 美元。

經濟數據

美國 8 月耐用品訂單月增率初值報 1.8％，預期 0.6%，前值 - 0.1%

華爾街分析

投行 DA Davidson 稱，新冠疫情導致越南、中國等工廠關閉，導致原材料和運輸成本上升，美港口持續延遲卸貨，美國勞動力短缺帶給航運和卡車運輸壓力，造成更多延誤。

高盛提到，潛在的企業稅提高將對 2022 年企業股東權益報酬率 (ROE) 預期造成不利影響。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主