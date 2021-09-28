共和黨人反對 參議院駁回舉債上限結合短期支出案

高度對立的美國參議院周一 (27 日) 未能推進一項結合凍結舉債上限和短期撥款的方案，持反對意見的共和黨人主張。

該提案將凍結債限到 2022 年，並讓政府可以在 10 月 1 日新財政年度到來後繼續獲得資金，參議院最終以 48 票支持對 50 票反對駁回。該法案要在參院通過，需要取得 100 票中的 60 張。

參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 為了保留再次舉行的空間，投下反對票。他矢言本周採取進一步措施，避免政府關閉和債務違約，但未說明具體措施。

民主黨在國會雖然有些為過半優勢，但距離周四的撥款中止時間只剩三天。共和黨參議員 Richard Shelby 認為，參院要解決對立無法在一時半刻做到，到了周四情況可能仍無改變。

兩黨大致同意短期撥款方案，在 12 月 3 日之前繼續挹注資金給政府，但民主掌把債限案綁在一起，讓共和黨相當不滿。據悉為了爭取支持，財長葉倫上周致電華爾街大銀行向共和黨遊說，包括摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon)、花旗集團執行長佛瑞瑟 (Jan Fraser) 等人。

獨立分析師警告，美國財政部可能在 10 月 15 日到 11 月 4 日中的某一天，就耗盡手中的借貸工具。

有別於民主黨凍結債限直到 2022 年底的提案，參議院共和黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 試圖推動另一項延長撥款的措施，但功敗垂成。

共和黨主張，民主黨提出多項遠大的財政支出計畫，就應該靠自己的力量提高債限，民主黨人則宣稱，大部分新舉的債務都發生在前總統川普執政時期。

民主黨內部對拜登政府的 4 兆美元經濟計畫也分為兩派，促使總統拜登周末致電議員積極遊說。知情人士透露，拜登正考慮針對 3.5 兆預算案的「人文基建」部分，減少電動車和社區大學學費的開支。

溫和派民主黨人認為 3.5 兆美元支出過於龐大，但眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 等人曾坦言，可能需要縮小規模，才有利於在國會過關。