 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

共和黨人反對 參議院駁回舉債上限結合短期支出案

鉅亨網編譯余曉惠
共和黨人反對 參議院駁回舉債上限結合短期支出案 (圖:AFP)
共和黨人反對 參議院駁回舉債上限結合短期支出案 (圖:AFP)
Tag
參議院共和黨民主黨美國國會預算舉債上限債務上限基建支出美國經濟

高度對立的美國參議院周一 (27 日) 未能推進一項結合凍結舉債上限和短期撥款的方案，持反對意見的共和黨人主張。

該提案將凍結債限到 2022 年，並讓政府可以在 10 月 1 日新財政年度到來後繼續獲得資金，參議院最終以 48 票支持對 50 票反對駁回。該法案要在參院通過，需要取得 100 票中的 60 張。

參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 為了保留再次舉行的空間，投下反對票。他矢言本周採取進一步措施，避免政府關閉和債務違約，但未說明具體措施。

民主黨在國會雖然有些為過半優勢，但距離周四的撥款中止時間只剩三天。共和黨參議員 Richard Shelby 認為，參院要解決對立無法在一時半刻做到，到了周四情況可能仍無改變。

兩黨大致同意短期撥款方案，在 12 月 3 日之前繼續挹注資金給政府，但民主掌把債限案綁在一起，讓共和黨相當不滿。據悉為了爭取支持，財長葉倫上周致電華爾街大銀行向共和黨遊說，包括摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon)、花旗集團執行長佛瑞瑟 (Jan Fraser) 等人。

獨立分析師警告，美國財政部可能在 10 月 15 日到 11 月 4 日中的某一天，就耗盡手中的借貸工具。

有別於民主黨凍結債限直到 2022 年底的提案，參議院共和黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 試圖推動另一項延長撥款的措施，但功敗垂成。

共和黨主張，民主黨提出多項遠大的財政支出計畫，就應該靠自己的力量提高債限，民主黨人則宣稱，大部分新舉的債務都發生在前總統川普執政時期。

民主黨內部對拜登政府的 4 兆美元經濟計畫也分為兩派，促使總統拜登周末致電議員積極遊說。知情人士透露，拜登正考慮針對 3.5 兆預算案的「人文基建」部分，減少電動車和社區大學學費的開支。

溫和派民主黨人認為 3.5 兆美元支出過於龐大，但眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 等人曾坦言，可能需要縮小規模，才有利於在國會過關。

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞