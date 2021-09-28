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貝萊德：政策干預已被定價 可能已到買入中國股票時機

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
貝萊德：政策干預已被定價 可能已到買入中國股票時機(圖:AFP)
貝萊德：政策干預已被定價 可能已到買入中國股票時機(圖:AFP)
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貝萊德基本面溢價風險中國股市政府干預

貝萊德 (BlackRock Inc.) 分析師周一 (27 日) 發布報告，認為中國股票的定價已經與風險相符，投資者應考慮在股價便宜時買入。

這家全球最大的資產管理公司強調，許多投資者低估了中國股市，擔心政府干預的浪潮，而選擇拋售，這波賣壓影響了許多公司的估值。

報告指出，鑑於經濟復甦的範圍擴大，他們仍傾向於支持風險，並投資中國資產。

分析師強調，近期政府行動的規模和範圍不容忽視，但投資者已經過份減持中國股票，目前客戶的中國資產配置非常小，增加投資並不等同於看漲。

貝萊德投資研究所主管 Jean Boivin 周一受訪表示，「我們開始認為現在是時候涉足中國股市了」。他指出，今年迄今，中國股市的表現比美國股市低 25%，這意味著風險溢價已經大幅上升。

他說，雖然鑑於經濟放緩，貝萊德對中國市場的建議維持中性，但未來幾個月放鬆防疫限制的可能性，意味著應該考慮對中國股票的「廣泛曝險」。

雖然美國國債殖利率正在攀升，但 Boivin 預期，聯準會將以緩步的方式漸漸升息，情況如同 1950-1960 年代，在這種環境下，股票投資基本面仍具建設性。

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