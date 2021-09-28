SOGO忠孝館營運來最大規模改裝完成 估業績再增1成

遠東 SOGO 百貨台北忠孝館今 (28) 日宣布，1 樓歷經營運 34 年來首度大規模改裝後全新開幕，空間拉高 30% 並增設國際精品、精品美妝保養區，目標將可再帶動全館業績成長 10%，並更加穩固「美妝天后宮」的定位。

SOGO 說明，忠孝館是營運以來首次進行 1 樓全區封館，空間上一口氣拉高 30%、內裝升級，更增設國際精品，力拚打造全新的 SOGO 忠孝意象和購物體驗。

SOGO 忠孝館一向有美妝天后宮之稱，過去單店業績最高曾達 130 億元，即便去年受疫情影響也有 120 億元的水準，更居全台化妝品業績總額和坪效之冠，深耕女性主顧客有成。

此次改裝 SOGO 忠孝館迎進話題精品彩妝 Hermès Beauty，加上既有的 CHANEL、DIOR、TOM FORD、GIORGIO ARMANI、YSL 等品牌，另集結 15 家化妝品以全台最新櫃裝進駐。

SOGO 說明，Dior 同步法國知名拉法葉百貨的全新設計概念，MAC 則搶先推出亞洲首家 Red Concept 概念櫃，YSL 則獨家引進高級訂製香氛區。

儘管距離 SOGO 周年慶檔期還有月餘時間，隨著內需動能轉強，SOGO 已先祭出日本展，以京都為主題，導入來自京都的 3 家美食、20 家工藝品，另有 27 家是首次登場，全力搭上偽出國帶動的消費大餅。

而針對五倍券措施，SOGO 表示，推全台共通企劃最高回饋 10%。