電子業需求升溫 德淵Q4特化品獲利將大增

德淵 (4720-TW) 今 (28) 日召開法說， 德淵表示，特用化學品受惠電子業需求升溫，營收成長動能將延續至年底，加上產品 ASP 較高，獲利能力佳，預期相關產品獲利也將大幅成長。

德淵表示，由於熱熔膠產品隨原物料漲價而調升價格，特化產品受惠科技業需求暢旺，帶動營收持續成長。從前 8 月營收來看，熱熔膠營收比重達 74%，特用化學品 14%，其他產品 12%。

德淵指出，目前熱熔膠原料價格仍處歷史高檔水準，歐洲地區也出現缺料狀況，除透過各廠產能相互調配來因應，也持續對客戶漲價，以避免侵蝕獲利空間。

特化產品方面，德淵表示，電子業需求持續升溫，預估成長動能將延續至第四季，加上環保及低 VOC 排放要求，推升無溶劑 UV 環保產品銷售成長，產品 ASP 與利潤較高，獲利也將大幅提升。

德淵 UV 膠、電子級熱熔膠、免焊膠、ITO 導電膜、PUR 膠等特化產品已穩定供貨多年，除車載市場及顯示器 Mini/Micro LED 面板應用成長外，受疫情帶動，市場對健康醫療與戶外活動穿戴裝置需求也增加，德淵特化產品線擴大至手持及穿戴等新應用，目前已供貨國際知名大廠。

除電子科技業需求用膠外，德淵代理日本 Sinfonia 機械設備，也受惠中國被動元件廠商國產化擴廠趨勢，帶動設備需求增加，挹注營收與獲利表現。

此外，因應碳中和趨勢，德淵近年陸續推動綠色經濟、生物經濟、循環經濟與低碳經濟發展策略，除自主投入綠色、低碳及提升再循環利用膠材開發外，同時與工研院合作生物可分解技術，目前為亞洲第一家取得德國 DIN 標章生物基膠條的廠商，預計年底可取得德國 TUV 生物可堆肥證書。