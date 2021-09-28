〈元宇宙商機〉臉書資助研發 規劃兩年內投入5000萬美元

臉書 (FB-US) 今 (28) 日宣布，將在兩年內投入 5000 萬美元 (約新台幣 13.87 億元) 資助全球「元宇宙(Metaverse)」研究機構與計畫夥伴，確保相關產品以負責任的方式進行開發，也將與政府、產業與學者專家合作，一起思考創建元宇宙的挑戰與機會。

臉書表示，元宇宙是一個虛擬世界，人們將可以與身處不同空間的他人一起打造與探索，並進行交流、工作、娛樂、學習、購物和創作等，而元宇宙無法由任何一家公司單獨建立，也無法一夕打造，估許多產品將在未來 10 到 15 年後才會問世。

臉書進一步指出，下一代運算平台將結合擴增實境 (AR)、虛擬實境 (VR)、消費性硬體相關等產品，並深化社群連結，因此正計畫與政府、產業、學者專家合作，透過經濟機會、隱私安全、安全性、平等與包容共融等四大面向，確保元宇宙開發與應用的正確性。

展望元宇宙發展，臉書表示，將以延展實境 (XR) 計畫與研究資金作為起點，預計在未來兩年內投入 5000 萬美元 (約新台幣 13.87 億元) 資金，提供外部機構進行相關研究及推廣計畫，同時與業界夥伴、公民團體、政府、非營利組織、教育機構合作，共同打造元宇宙。