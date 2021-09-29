〈美股盤後〉股債雙殺！台積電ADR領費半暴跌逾3%
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週二 (28 日) 恐慌指數 VIX 飆高逾 23%，十年期美債殖利率突破 1.5%，上升至 6 月以來最高，美股四大指數一片血海，科技股領跌，道瓊收黑逾 500 點，那斯達克跌逾 2.8%，艾司摩爾、應材、台積電 ADR 拖累之下，費半暴跌逾 3%。
新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.32 億例，死亡數突破 476 萬例。美國累計確診超過 4319 萬例，累計死亡數超過 69.2 萬。印度累計確診超過 3369 萬例，巴西累計確診 2136 萬例。
週二 (28 日) 美股四大指數表現：
- 美股道瓊指數下跌 569.38 點，或 1.63%，收 34,299.99 點。
- 那斯達克指數下跌 423.29 點，或 2.83%，收 14,546.68 點。
- 標普 500 指數下跌 90.48 點，或 2.04%，收 4,352.63 點。
- 費城半導體指數下跌 131.1 點，或 3.80%，收 3,314.4 點。
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數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主