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台股摜壓退守17100點 外資終止連3買 三大法人賣超154.12億元

鉅亨網新聞中心
台股摜壓退守17100點 外資終止連3買 三大法人賣超154.12億元。(圖：AFP)
台股摜壓退守17100點 外資終止連3買 三大法人賣超154.12億元。(圖：AFP)
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台股台積電聯電電子股塑化三大法人外資賣壓

受中國限電政策影響，多家電子廠配合停工至月底，台股今 (28) 日震盪走跌，塑化、油燃類股獲資金點火，但終場仍不敵賣壓，指數下跌 132 點，收在 17181 點，險守 5 日線，三大法人同站賣方，共賣超 154.12 億元，外資終止連 3 買。

加權指數成交值萎縮至 2551.95 億元。觀察法人籌碼變動方面，外資賣超 139.55 億元，終止連 3 買；投信賣超 4.16 億元；自營商賣超 10.4 億元，三大法人合計賣超 154.12 億元。

晶圓代工龍頭台積電失守 600 元關卡，一路在盤下震盪，最低跌至 592 元，終場下挫 1.3%，收在 594 元；聯電、台達電、國巨、日月光投控、聯詠、瑞昱等，股價約下跌 1-3%，主要電子權值股賣壓沉重。

高價股同樣哀鴻遍野，譜瑞 - KY 終場重挫逾 6%，富邦媒因大股東賣股持續下挫逾 7%，收 1635 元，信驊、大立光、力旺、祥碩等千金股，也都遭到調節震盪走跌，而旭隼最後一盤獲買盤支撐，股價急拉翻紅收 1655 元。

中國突襲式限電，江蘇、廣東及浙江等工業大城均在範圍內，市場憂心出貨驟降，將導致全球航運供應鏈受到衝擊，貨櫃雙雄今天股價有壓，連袂下挫超過 4%，萬海、四維航、中航、台航、新興、裕民等航運股也都湧現賣壓，不過，航空業影響相對較小，華航、長榮航均上漲逾 1%。

塑膠類股為盤面多頭指標，受到中國限電影響，多家中國 EVA 廠供給更為嚴峻，台廠喜迎轉單潮，台聚今天獲買盤青睞，站上 40 元關卡，漲幅近 4%；亞聚漲多拉回，終場翻黑下挫近 1%；台塑則上漲逾 2%，扮演撐盤領頭羊。此外，布蘭特原油期貨周二亞洲盤站上每桶 80 美元，帶動油電燃氣類股走高，其中，台塑化上漲近 3%，欣天然更直奔漲停。

中國當局施行一系列遏制碳排放措施，綠能之一的太陽能族群，因而重回多頭懷抱，市場看好兩岸太陽能廠可望加速建置，太極今天一度亮燈漲停，國碩、碩禾、元晶、茂迪、聯合再生、達能等分別上漲 2-4% 不等。

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