 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

元大寶華喊今年我GDP將達6% 國內智庫最高預測

鉅亨網記者王莞甯 台北
元大寶華將我國今年GDP預測值上修至6.00%。(鉅亨網記者王莞甯攝)
元大寶華將我國今年GDP預測值上修至6.00%。(鉅亨網記者王莞甯攝)
Tag
寶華GDP經濟成長民間投資出口

元大寶華經濟研究院今 (29) 日將我國今年經濟成長率 (GDP) 預測值上修至 6.00%，高於台灣央行和主計總處的預測值 5.75%、5.88%，也是國內第一個將今年 GDP 喊上 6 的智庫，主要是因民間投資和出口成長大幅上修。

元大寶華預測第 3、4 季 GDP 分別為 4.00%、3.80%，而明年全年 GDP 為 3.20%，明年各季 GDP 分別為 1.81%、3.62%、3.60% 和 3.70%，與央行、主計總處和中經院預期明年 GDP 將坐穩 3% 之上的看法均相同。

元大寶華綜經院董事長梁國源指出，儘管國內產業復甦樣態分歧且內外需嚴重失衡問題，但出口亮麗、民間投資強勁，尤以半導體為最，製造業 PMI 穩健擴張，成長動能可期。

展望明年，梁國源表示，在高基期效應和台灣具先進製程晶圓生產的領先優勢下，輸出、民間投資可望持穩，同時，疫情衝擊有望趨緩，有助民間消費回揚。

受到疫情衝擊，元大寶華將今年民間消費成長率預測從 3 月的 3.73% 下修至 1.09%，並預測第 3、4 季成長率分別為 - 0.60%、3.00%，而明年成長率有望回到 4.33%。

民間投資方面，出口、外銷訂單和工業生產成長快速，民間投資成長率預測從 4.07% 一口氣上修至 11.90%，並預測第 3、4 季成長率分別為 8.14%、8.47%，而明年成長率為 2.33%。

對外貿易方面，由於 ICT 產業出口表現優異，加上傳產出口在主要國家經濟復甦加快，最終需求急升，元大寶華將今年輸出成長率預測從 5.16% 上修至 18.10%，並預測第 3、4 季成長率分別為 16.77%、12.50%，而明年成長率為 4.96%。

另外，元大寶華上修今年消費者物價指數 (CPI) 為 1.77%，仍低於央行的通膨防線 2%，而明年 CPI 為 1%。

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞