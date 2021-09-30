電動車製造商Lucid資金到位 有望實現明後兩年量產目標

電動豪車製造商 Lucid 執行長 Peter Rawlinson 周三（28 日）將實現 2022 年與 2023 年的產量目標，並正在努力完成今年 577 輛電動車的交付目標。

Peter Rawlinson 說，Lucid 今年透過與空殼公司 Churchill Capital IV Corp 合併的方式上市，已獲得到明年年底前生產電動車所需的 44 億美元資金，有望實現 2022 年 2 萬輛、2023 年 5 萬輛電動車的生產目標。

Rawlinson 說，但目前的資金仍不足以讓公司推出另一款全新 SUV 車型 Gravity。Lucid 預計在 2023 年年底才發表該款 SUV。

電動車的領先的關鍵在車用電池技術，對於競爭對手特斯拉的 Tabless 4860 車用電池，Rawlinson 表示，該項技術的確是推動電動車發展的一大助力，但目前尚未看到實際成果，認為該技術僅停在構想階段。

Rawlinson 也說，Lucid 也將在適當的時間點組成車用電池團隊，研發所有車用電池規格。

Rawlinson 表示，發展家車用電池是一項「合理的賭注」，在未來一年內，汽車製造業的晶片短缺將獲得緩解，呼應特斯拉執行長馬斯克日前的說法，新的半導體工廠正在建設，就意味著短缺問題只是暫時的。

Lucid 表示，旗下旗艦電動車款 Lucid Air Dream Edition 將於 10 月底將開始出貨，售價 16.9 萬美元，計畫將生產 520 輛，而平價款電動車則緊接在後，有望於 11 月交車，目前已收到 1.3 萬份訂單。

截稿前，Lucid(LCID-US) 周三早盤股價大漲 6.28%，每股暫報 26.12 美元，特斯拉 (TSLA-US) 股價上漲 0.35%，每股暫報 780.30 美元。