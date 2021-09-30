〈台股盤前〉月季線料將同步收黑 短中期均線轉跌

台股昨 (29) 日跳水下殺，電子權值股殺聲隆隆，大盤賣壓出籠下，摜破萬七關卡，大跌 325.98 點，收 16855.46 點。法人指出，今 (30) 日適逢第三季底，月季線預期將同步收黑，目前大盤短中期均線均轉為下跌，技術面呈現空頭排列，不利台股走勢。

受美國債務上限、中國能耗雙控等議題影響，美國十年期公債殖利率持續在波段高點震盪，美股科技股周三表現持續弱勢，僅道瓊、標普小漲。

外資昨日擴大賣超台股 355.1 億元，為今年來第十大賣超，而今日為第三季季底，季、月線預料同步收黑。

市場消息方面，美國記憶體大廠美光示警，PC 客戶面臨其他零件短缺，導致對記憶體拉貨減少，使本季營收與獲利財測預估低於市場預期。在全球半導體廠普遍看多後市之際，美光是近期第一家釋出財測不如市場預期的指標大廠。

和泰車總經理蘇純興表示，由於汽車製造成本大幅攀升，物流、人員、晶片、各種材料成本超出車廠忍耐力，日本豐田已要求評估漲價，恐等不到新年度車款推出就要漲價。

艾司摩爾 (ASML)2 釋出中長期營運正向的訊息，法人看好將有助家登、帆宣、迅得、崇越、華立等相關概念股後市表現。

法人指出，台股連兩日大跌，跌破半年線與萬七關卡，從技術面來看，目前短、中期均線均轉為下跌，技術面呈現空頭排列，不利台股走勢。

