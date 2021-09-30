 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

〈台股盤前〉月季線料將同步收黑 短中期均線轉跌

鉅亨網記者林薏茹 台北
月季線料將同步收黑 短中期均線轉跌 。(圖：AFP)
月季線料將同步收黑 短中期均線轉跌 。(圖：AFP)
Tag
台股盤前盤勢

台股昨 (29) 日跳水下殺，電子權值股殺聲隆隆，大盤賣壓出籠下，摜破萬七關卡，大跌 325.98 點，收 16855.46 點。法人指出，今 (30) 日適逢第三季底，月季線預期將同步收黑，目前大盤短中期均線均轉為下跌，技術面呈現空頭排列，不利台股走勢。

受美國債務上限、中國能耗雙控等議題影響，美國十年期公債殖利率持續在波段高點震盪，美股科技股周三表現持續弱勢，僅道瓊、標普小漲。

外資昨日擴大賣超台股 355.1 億元，為今年來第十大賣超，而今日為第三季季底，季、月線預料同步收黑。

市場消息方面，美國記憶體大廠美光示警，PC 客戶面臨其他零件短缺，導致對記憶體拉貨減少，使本季營收與獲利財測預估低於市場預期。在全球半導體廠普遍看多後市之際，美光是近期第一家釋出財測不如市場預期的指標大廠。

和泰車總經理蘇純興表示，由於汽車製造成本大幅攀升，物流、人員、晶片、各種材料成本超出車廠忍耐力，日本豐田已要求評估漲價，恐等不到新年度車款推出就要漲價。

艾司摩爾 (ASML)2 釋出中長期營運正向的訊息，法人看好將有助家登、帆宣、迅得、崇越、華立等相關概念股後市表現。

法人指出，台股連兩日大跌，跌破半年線與萬七關卡，從技術面來看，目前短、中期均線均轉為下跌，技術面呈現空頭排列，不利台股走勢。
 

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
和泰車2207
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞