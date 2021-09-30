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【Wen姐筆記】季底作帳聯手內資 力抗黑天鵝？9月黑K只能拚下影

Wen姐
季底作帳聯手內資 力抗黑天鵝？9月黑K只能拚下影。(圖：AFP)
季底作帳聯手內資 力抗黑天鵝？9月黑K只能拚下影。(圖：AFP)
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台股盤前盤勢

大陸限電令、恆大違約風暴，加上美債殖利率攀高、美國債務違約問題等黑天鵝又現身，台股昨日棄守 17000 點城池，空方再度取得控盤權，加權指數以 16855.46 點作收，成交值放大至 3288 億元。今天為第 3 季季底作帳結帳最後一天，集團股與內資法人仍是作帳主力，是否能夠力抗黑天鵝? 看來 9 月月 K 線收黑已成定局，今日只有拚下影線機會! 多方是否還有機會重返 17000 點? 16777 點為關鍵位置! 關鍵點位為 16666、16726 與 16853 點。

昨日長黑摜破 17000 點城池，17000 點將轉為多方壓力區，17000 點兩端哨站為 16988 與 17023 點，多方務必儘速收復，否則持續累積動能，要再反攻難度恐加高。多方如要反攻，最好能夠收復 17053 與 17100 點，17100 點兩端哨站為 17082 與 17114 點。才有機會維持區間走勢。

但如 16988 點仍未能收復，即使反彈，也相對弱勢，16945 與 16900 點必須收復，多頭短線還有反攻企圖。16900 點兩端哨站為兩端哨站為 16888 與 16919 點。如多方今天還是未能守住 16853 與 16800 點城池，16800 點兩端哨站為 16823 與 16777 點，盤面仍由短空掌控，需提防續往 16748 與 16700 點回測，16700 點兩端哨站為 16688 與 16722，棄守需提防往 17600 點之下回測! 16653 與 16600 點城池如再棄守，16600 點兩端哨站為 16626 與 16579 點，如失守將往 16555 與 16500 點靠近! 16500 點兩端哨站為 16520 與 16488 點!

空方發動攻勢，再次重申止跌條件為三日不破低、站上 5 日均線! 而盤面電子與金融傳產龍頭，必須出現反攻主將! 最有效止跌回穩的方式，就是拉抬電子龍頭股，但是金融如能穩盤，搭配傳產龍頭股，也是內資護盤的慣用招式! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)

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