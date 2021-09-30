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中鼎聯手法商 拿下捷運南北環線機電系統統包案

鉅亨網記者張欽發 台北
中鼎聯手法商阿爾斯通拿下捷運南北環線機電系統統包案。(圖：中鼎提供)
中鼎聯手法商阿爾斯通拿下捷運南北環線機電系統統包案。(圖：中鼎提供)
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中鼎捷運工程

全台最大統包工程承攬商 CTCI 中鼎 (9933-TW) 集團，聯手法商阿爾斯通 (Alstom)，承攬台北捷運「南北環線機電系統工程統包案」，2031 年底完工後，可銜接已通車的西環段，未來更將與規劃中的東環段串聯成為完整的環狀線，完善大台北地區捷運運輸網絡。

中鼎指出，此工程合約金額約 255.15 億元，中鼎集團今年新簽合約金額截至 9 月達 1065.5 億元，逾 2020 年全年的 8 成。

中鼎與法商阿爾斯通公司合作的實績，包括台北捷運新蘆線、南港線東延段、萬大線，以及台中捷運烏日文心北屯線，此次再度結合雙方的技術與經驗，順利得標。

中鼎董事長楊宗興表示，透過本案的執行，中鼎將以豐富的系統整合與管理能力，帶動上中下游整合及維修作業在地化，提高零組件供應商參與比例，加速軌道產業國產化的技術發展及政策推動。

此台北捷運南北環線屬中運量無人駕駛系統，以地下方式興建，全長約 20.66 公里，將設 18 座地下車站及 1 座機廠。全系統機電標案工程內容涵蓋相當廣，包括電聯車、行車監控（含月台門）、供電、通訊、自動收費等系統，以及軌道工程與機廠維修設備和系統整合與管理。

中鼎為台灣捷運機電系統承攬市占第一的領導廠商，深耕捷運機電領域 30 餘年，建立國內外多項實績，包括台灣第一條捷運木柵線，後續的南港、板橋、土城、新莊蘆洲、信義松山、萬大、台中捷運烏日文心北屯線及淡海輕軌等工程，以及新加坡捷運系統濱海市區線第三階段軌道工程、湯申 - 東海岸線軌道工程和卡利巴株地鐵車廠軌道工程。

台北捷運環狀線北環段及南環段路線方案示意圖。（圖：台北市政府捷運工程局提供）
台北捷運環狀線北環段及南環段路線方案示意圖。（圖：台北市政府捷運工程局提供）

 

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