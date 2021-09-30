台灣大14度獲頒天下永續公民獎 獲大型企業第四名佳績

第十五屆《天下企業公民獎》今 (30) 日舉行頒獎典禮，致力永續工作的台灣大哥大 (3045-TW) 第十四度獲獎，勇奪全台大型企業第四名，同時也第六度拿下電信產業第一名。

台灣大於四大評比構面皆拿下優異成績，特別在「公司治理面」獲所有參與評比的大型企業第二名，包含獨立董事席次占比過半、董事會成員在性別、國籍、專業等面向充分展現多元性，被評審盛讚為「大型企業中的典範」。

董事長蔡明忠表示，台灣大哥大以最高標準的公司治理自我要求，董事會成員中九席董事席次有五位獨立董事，分別具有國際著名電信、科技公司之管理經驗，或具資安、創投、創新、法律等專業背景，兼顧兩性平權，目的就在幫助台灣大以更獨立超然的專業治理精神，帶領台灣大成為國際永續標竿企業。

他說，去年 5G 開台後，台灣大更推出全新的品牌核心精神 Open Possible 能所不能，很高興看到同仁在 ESG 各面向，都發揮自我挑戰的精神，創造更新更高的永續價值。

有鑑於氣候變遷的急迫，以及再生能源的短缺，今日代表台灣大哥大出席領獎的總經理林之晨致詞中表示，台灣大哥大宣示最晚 2040 年之前，最快 2030 年要達到 RE100，這中間十年的差距在於台灣綠能電廠建設，其供應周邊配套措施仍然不足，讓企業光是想建造單一支的陸域風機都頗為困難。

林之晨期望，政府能協助排解民間企業在投資綠電所遇到的問題，鼓勵更多企業展現百分之百使用綠能的決心。期望在政府與民間企業的努力下，台灣可以打造領先全世界的綠電生態系，甚至可以將我們的學習與經驗做為世界的標竿，成為綠能建設相關配套措施、生產的出口國，帶領全世界一起邁向碳排淨零的未來。

林之晨表示，台灣大將 ESG 內化到全體的工作日常，多數任務皆整合永續目標，持續在公司治理、社會共融以及環境永續等面向自我挑戰、兼容並進，長期努力下來，讓我們建起一定的企業韌性，以面對各項考驗。

林之晨以今年五月開始的疫情為例，台灣大即刻啟動全員居家上班至今，期間積極推動多項員工照護計畫，包括提供給薪防疫照顧假、請假從寬認定以及確診同仁慰問、補助等，並大力推動『Home Agent』客服居家上班機制，降低員工外出染疫風險。

林之晨指出，因為數位轉型早已深化，公司營運績效期間屢創新高，感謝評審給予『台灣大充分展現對於員工防疫的重視及用心，為電信產業之最』的高度評價。面對 5G 世代變化萬千的未來，我們將秉持這樣的精神，成為我們利害關係人的最強後盾，繼續愛台灣、愛人類、愛地球。

《天下永續公民獎》以公司治理、企業承諾、社會參與以及環境永續四大面向，全方位評鑑企業的永續發展策略。在公司治理面，除了董事會成員組成獲評審一致肯定外，台灣大連續 7 年不間斷於公司治理評鑑獲選前 5%，更於 2020 年再次獲選 DJSI 世界指數電信產業全球第一名，充分展現企業經營管理的穩定高水平。

在企業承諾面，除了全方面的員工培訓及福利照護外，台灣大多年來聘用身障員工人數皆高於法令規定之 1.7 倍，並擔任網路技術優化、系統開發維運、及門市 / 客服銷售、市調等多元工作，創造了更多身障就業機會，深獲評審認可與讚揚。

在社會參與面，台灣大以「用科技擁抱愛」作為核心策略，發展出許多彼此環環相扣的專案。其中「Coding FUN 偏鄉玩程式」、「數位苗圃計畫」等專案都獲得評審大力讚許，肯定「台灣大長期深耕社會偏鄉，協助經濟弱勢學子成長，深入偏鄉舉辦程式營隊，並結合台灣大自身資源發展數位苗圃計畫，充分發揮本業影響力」。

不僅如此，評審也進一步表示，雖然因應疫情，許多實體志工活動取消，然而台灣大哥大不僅於 ESG 訓練人次及時數持續上升，年度捐款總金額、員工平均志工時數並未明顯下降，顯見 ESG 意識深化到員工的日常工作中，實屬難得。

環境永續面是台灣大步入 5G 高速發展期特別著重的面向，除了「持續追蹤、管理自身各項資源使用量成效極佳」，獲評審肯定外，「台灣大在國際永續進行方向反應快速」更獲得評審青睞。

台灣大自 2018 年導入 TCFD 氣候相關財務揭露 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) 作為評估企業氣候風險管理的最高架構。因應 5G 發展現況，台灣大也已送審通過更具野心及挑戰的 SBT (科學基礎減碳目標)，預計在 2030 年範疇一和範疇二碳排放量較 2019 減少 30%，範疇三碳排放量較 2019 年減少 15%，也將在今年規劃正式加入 RE100，強化與 ECCT 歐洲商會轄下 LCI 低碳倡議行動次委員會溝通，全力大步朝「Net Zero (淨零碳排)」目標邁進。

此外，台灣大自 2017 年底啟動的「2030 心大願景計畫 (Zetta Connected 2030)」中，具體從 ESG 三大面向確立願景規劃與長期策略，更針對產業特性、企業文化以及世界變動，調整各層面短中長期的目標，無論是公司治理面向的資安與隱私、環境面的綠能策略與全面減碳、或是社會面以科技核心出發，「用科技擁抱愛」來促進社會共融、減少偏鄉數位落差等，皆定期檢視、調整並落實改善。因應 5G 發展的最新趨勢，台灣大今年也全面進行目標的調整和設定，將原本 51 項檢核指標，大幅修定、刪減或新增後成為 52 項新指標，持續嚴格自我管理，攜手八大利害關係人共創美好、無限可能的未來。