台灣大14度獲頒天下永續公民獎 獲大型企業第四名佳績

第十五屆《天下企業公民獎》今 (30) 日舉行頒獎典禮,致力永續工作的台灣大哥大 (3045-TW) 第十四度獲獎,勇奪全台大型企業第四名,同時也第六度拿下電信產業第一名。

台灣大於四大評比構面皆拿下優異成績,特別在「公司治理面」獲所有參與評比的大型企業第二名,包含獨立董事席次占比過半、董事會成員在性別、國籍、專業等面向充分展現多元性,被評審盛讚為「大型企業中的典範」。

董事長蔡明忠表示,台灣大哥大以最高標準的公司治理自我要求,董事會成員中九席董事席次有五位獨立董事,分別具有國際著名電信、科技公司之管理經驗,或具資安、創投、創新、法律等專業背景,兼顧兩性平權,目的就在幫助台灣大以更獨立超然的專業治理精神,帶領台灣大成為國際永續標竿企業。

他說,去年 5G 開台後,台灣大更推出全新的品牌核心精神 Open Possible 能所不能,很高興看到同仁在 ESG 各面向,都發揮自我挑戰的精神,創造更新更高的永續價值。

有鑑於氣候變遷的急迫,以及再生能源的短缺,今日代表台灣大哥大出席領獎的總經理林之晨致詞中表示,台灣大哥大宣示最晚 2040 年之前,最快 2030 年要達到 RE100,這中間十年的差距在於台灣綠能電廠建設,其供應周邊配套措施仍然不足,讓企業光是想建造單一支的陸域風機都頗為困難。

林之晨期望,政府能協助排解民間企業在投資綠電所遇到的問題,鼓勵更多企業展現百分之百使用綠能的決心。期望在政府與民間企業的努力下,台灣可以打造領先全世界的綠電生態系,甚至可以將我們的學習與經驗做為世界的標竿,成為綠能建設相關配套措施、生產的出口國,帶領全世界一起邁向碳排淨零的未來。

林之晨表示,台灣大將 ESG 內化到全體的工作日常,多數任務皆整合永續目標,持續在公司治理、社會共融以及環境永續等面向自我挑戰、兼容並進,長期努力下來,讓我們建起一定的企業韌性,以面對各項考驗。

林之晨以今年五月開始的疫情為例,台灣大即刻啟動全員居家上班至今,期間積極推動多項員工照護計畫,包括提供給薪防疫照顧假、請假從寬認定以及確診同仁慰問、補助等,並大力推動『Home Agent』客服居家上班機制,降低員工外出染疫風險。

林之晨指出,因為數位轉型早已深化,公司營運績效期間屢創新高,感謝評審給予『台灣大充分展現對於員工防疫的重視及用心,為電信產業之最』的高度評價。面對 5G 世代變化萬千的未來,我們將秉持這樣的精神,成為我們利害關係人的最強後盾,繼續愛台灣、愛人類、愛地球。

《天下永續公民獎》以公司治理、企業承諾、社會參與以及環境永續四大面向,全方位評鑑企業的永續發展策略。在公司治理面,除了董事會成員組成獲評審一致肯定外,台灣大連續 7 年不間斷於公司治理評鑑獲選前 5%,更於 2020 年再次獲選 DJSI 世界指數電信產業全球第一名,充分展現企業經營管理的穩定高水平。

在企業承諾面,除了全方面的員工培訓及福利照護外,台灣大多年來聘用身障員工人數皆高於法令規定之 1.7 倍,並擔任網路技術優化、系統開發維運、及門市 / 客服銷售、市調等多元工作,創造了更多身障就業機會,深獲評審認可與讚揚。

在社會參與面,台灣大以「用科技擁抱愛」作為核心策略,發展出許多彼此環環相扣的專案。其中「Coding FUN 偏鄉玩程式」、「數位苗圃計畫」等專案都獲得評審大力讚許,肯定「台灣大長期深耕社會偏鄉,協助經濟弱勢學子成長,深入偏鄉舉辦程式營隊,並結合台灣大自身資源發展數位苗圃計畫,充分發揮本業影響力」。

不僅如此,評審也進一步表示,雖然因應疫情,許多實體志工活動取消,然而台灣大哥大不僅於 ESG 訓練人次及時數持續上升,年度捐款總金額、員工平均志工時數並未明顯下降,顯見 ESG 意識深化到員工的日常工作中,實屬難得。

環境永續面是台灣大步入 5G 高速發展期特別著重的面向,除了「持續追蹤、管理自身各項資源使用量成效極佳」,獲評審肯定外,「台灣大在國際永續進行方向反應快速」更獲得評審青睞。

台灣大自 2018 年導入 TCFD 氣候相關財務揭露 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) 作為評估企業氣候風險管理的最高架構。因應 5G 發展現況,台灣大也已送審通過更具野心及挑戰的 SBT (科學基礎減碳目標),預計在 2030 年範疇一和範疇二碳排放量較 2019 減少 30%,範疇三碳排放量較 2019 年減少 15%,也將在今年規劃正式加入 RE100,強化與 ECCT 歐洲商會轄下 LCI 低碳倡議行動次委員會溝通,全力大步朝「Net Zero (淨零碳排)」目標邁進。

此外,台灣大自 2017 年底啟動的「2030 心大願景計畫 (Zetta Connected 2030)」中,具體從 ESG 三大面向確立願景規劃與長期策略,更針對產業特性、企業文化以及世界變動,調整各層面短中長期的目標,無論是公司治理面向的資安與隱私、環境面的綠能策略與全面減碳、或是社會面以科技核心出發,「用科技擁抱愛」來促進社會共融、減少偏鄉數位落差等,皆定期檢視、調整並落實改善。因應 5G 發展的最新趨勢,台灣大今年也全面進行目標的調整和設定,將原本 51 項檢核指標,大幅修定、刪減或新增後成為 52 項新指標,持續嚴格自我管理,攜手八大利害關係人共創美好、無限可能的未來。