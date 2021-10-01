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資金大逃竄 台股重挫363點收16570點逾1月新低 單周跌689點

鉅亨網新聞中心
資金大逃殺 台股重挫363點收16570點逾1月新低 單周跌689點。(圖：AFP)
資金大逃殺 台股重挫363點收16570點逾1月新低 單周跌689點。(圖：AFP)
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台股電子股傳產航運賣壓

中國能耗雙控政策持續衝擊供應鏈，美股四大指數齊挫，台股今 (1) 日上演資金大逃殺，電、金、傳全盤盡墨，航運股午盤更出現急殺，貨櫃三雄摜壓至跌停，指數一度崩跌逾 430 點，回測 16500 點，終場下跌 363.88 點或 2.15%，收在 16570.89 點，創 1 個半月新低，成交值放大至 3396.28 億元。周線又翻黑，本周累計下跌 689 點。

電子族群殺聲隆隆，台積電已遭外資連三賣，今天走勢仍舊疲弱，終場下挫逾 1%，收在 574 元，市值守住 15 兆元；國巨重挫逾 5%，聯電、聯發科、大立光、友達、瑞昱等下跌 2-3%；鴻海下挫近 2%，面臨百元關卡保衛戰。

上海航交所在十一長假前公布最新 SCFI 綜合指數，為一年來首見下跌，航運股應聲跳水，成為殺盤重心，貨櫃三雄全面落入跌停，散裝航運股新興、裕民、慧洋 - KY、正德、中航等也全面倒地。運輸類股指數終場下跌逾 8%，為盤面最弱勢族群。

其他傳產族群方面，鋼鐵、紡織類股呈現昨強今弱，中鋼下跌 1.2%，中鴻、燁輝、威致、盛餘、彰源、佳大、海光等，均重挫逾半根跌停板；紡織股力麗慘遭打入跌停，新纖、集盛、聯發、宏洲等賣壓都相當沉重。

先前強勢的塑化股，今天也都回檔修正，台塑領跌逾 3%，最低跌至 108 元，南亞、台達化、華夏、亞聚、聯成、國喬等，跌幅約 2-4% 不等。

氣動元件大廠亞德客 - KY 寧波廠雖不在限電範圍內，仍遭外資下修目標價，今天股價大跌逼近跌停價，失守 800 元整數關卡，工具機族群湧現賣壓，上銀、直得分別下挫 6%、4%。

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