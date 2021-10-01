〈焦點股〉矽料減產 太陽能鏈吹漲風股價抗跌

中國雲南為了響應「能耗雙控」政策，勒令當地產矽業者從 9 月至 12 月減產 90%，衝擊多晶矽材料的供應，太陽能板價格進一步看漲，市場看好台廠可望搭上這波漲價潮，帶動業績表現，太陽能族群今 (1) 日持續獲得資金點火，新晶投控 (3713-TW) 直奔漲停價，安集 (6477-TW)、茂迪 (6244-TW)、元晶 (6443-TW)、達能 (3686-TW) 等均走強。

太陽能多晶矽供應趨緊，預期將掀起一波搶料潮，達能為台廠中少數有銷售多晶矽的業者，與韓廠簽訂長約，料源相對穩定，市場看好可望挹注第四季營運表現，達能今天股價一度逼近漲停價，隨著調節賣壓出籠，漲幅收斂至 3% 左右，累計近 7 個交易日以來已大漲約 2 成。

除了矽料外，太陽能模組廠為了反映成本，預期也將進一步調升產品報價，新晶投控今天衝上漲停，達 34.35 元，為近 1 月高點，安集、茂迪大漲逾半根停板，碩禾也一度勁揚 7%，站上 200 元，隨後漲幅縮至 2%，元晶、聯合再生均在盤上表現。

中國為全球工業矽最大國，新疆、雲南為主要產地，太陽能業者採購工業矽後，利用腐蝕性化學品及高溫技術純化成多晶矽，雲南當局為降低能耗，要求工業矽業者 9 至 12 月減產 90%，多家陸續配合停工減產，直接衝擊太陽能供應鏈。

今年初太陽能多晶矽價格不斷飆漲，加上導電膠、玻璃、鋁框及逆變器材料等模組成本也大幅上升，因此引爆系統商與模組廠對合約的歧見，延燒至 7 月中旬才由政府介入化解，自 8 月以來，工業矽價格累計暴漲 300%，現在最大生產國產能驟減，太陽能相關產品短期內價格波動恐更加劇烈。