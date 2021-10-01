 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

〈焦點股〉SCFI運價罕見下滑 貨櫃三雄急殺打入跌停

鉅亨網新聞中心
〈焦點股〉SCFI運價罕見下滑 貨櫃三雄急殺打入跌停。(圖：AFP)
〈焦點股〉SCFI運價罕見下滑 貨櫃三雄急殺打入跌停。(圖：AFP)
Tag
台股航運股貨櫃三雄運價散裝航運

台股今 (1) 日賣壓出籠，各類股全盤盡墨，由於上海航交所公布最新 SCFI 綜合指數，為一年來首見下跌，航運股應聲跳水，成為殺盤重心，貨櫃三雄盤中落入跌停，散裝航運股新興 (2605-TW)、裕民 (2606-TW)、慧洋 - KY (2637-TW) 等也全面倒地。

中國進入十一長假，上海航交所提前公布 SCFI 報價，美東線每 FEU 運價跌至 11250 美元，較上周跌 726 美元，周跌幅 6.06%，遠遜市場預期，美西線則是連 3 周持平在 6322 美元

航運股慘遭空方狙擊，長榮午盤急殺亮燈跌停，跌至 113.5 元，陽明也摜壓至跌停價 108 元，萬海同步跳水落入跌停，來到 183.5 元。

散裝航運股強彈一天後，由於 BDI、BCI 指數出現回檔，今天全面走跌，新興盤中急挫打入跌停，裕民、四維航、慧洋 - KY、中航、正德等，股價均重摔 8-9%。運輸類股指數盤中大跌逾 8%，為盤面最弱勢族群。

不過，貨攬業者表示，中國限電效應沒那麼快反映，這次 SCFI 綜合指數走跌，主要是因大型航商多半認為基本運價「真的已經有點到天花板了」。另一方面，中國塞港狀況不輸洛杉磯，目前根本無艙可賣。第四季貨載需求將更大，業者認為，即便基本運價下滑，未來航商的附加費動態調整仍可能持續發生。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
新興2605裕民2606四維航5608
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞