〈焦點股〉SCFI運價罕見下滑 貨櫃三雄急殺打入跌停

台股今 (1) 日賣壓出籠，各類股全盤盡墨，由於上海航交所公布最新 SCFI 綜合指數，為一年來首見下跌，航運股應聲跳水，成為殺盤重心，貨櫃三雄盤中落入跌停，散裝航運股新興 (2605-TW)、裕民 (2606-TW)、慧洋 - KY (2637-TW) 等也全面倒地。

中國進入十一長假，上海航交所提前公布 SCFI 報價，美東線每 FEU 運價跌至 11250 美元，較上周跌 726 美元，周跌幅 6.06%，遠遜市場預期，美西線則是連 3 周持平在 6322 美元。

航運股慘遭空方狙擊，長榮午盤急殺亮燈跌停，跌至 113.5 元，陽明也摜壓至跌停價 108 元，萬海同步跳水落入跌停，來到 183.5 元。

散裝航運股強彈一天後，由於 BDI、BCI 指數出現回檔，今天全面走跌，新興盤中急挫打入跌停，裕民、四維航、慧洋 - KY、中航、正德等，股價均重摔 8-9%。運輸類股指數盤中大跌逾 8%，為盤面最弱勢族群。

不過，貨攬業者表示，中國限電效應沒那麼快反映，這次 SCFI 綜合指數走跌，主要是因大型航商多半認為基本運價「真的已經有點到天花板了」。另一方面，中國塞港狀況不輸洛杉磯，目前根本無艙可賣。第四季貨載需求將更大，業者認為，即便基本運價下滑，未來航商的附加費動態調整仍可能持續發生。