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〈熱門股〉面板雙虎獲內資青睞逆勢抗跌 投信連八買超逾23.5萬張

鉅亨網記者劉韋廷 台北
〈熱門股〉面板雙虎獲內資青睞逆勢抗跌，投信連八買超逾23.5萬張。(鉅亨網資料照)
〈熱門股〉面板雙虎獲內資青睞逆勢抗跌，投信連八買超逾23.5萬張。(鉅亨網資料照)
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面板友達群創投信熱門股

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 下半年以來受電視面板報價大幅滑落影響，股價從年中高點近乎腰斬，但觀察內資近期由空翻多，投信已連八買友達，並連續 9 個交易日買超群創，合計近八個交易日，投信加碼雙虎逾 23.5 萬張，帶動雙虎股價相對抗跌，群創周線更逆勢收紅。

從籌碼面觀察，內資從 9 月底即大舉敲進面板雙虎，友達獲投信連八買超逾 8.7 萬張，加碼近 15.41 億元，投信則從中秋連假前即逢低加碼群創，累計近九個交易日，敲進 15.11 萬張，加碼 25.62 億元。

本周大盤受美股走弱、中國能耗雙控政策停電措施等因素拖累，單周暴跌 689 點，但雙虎股價逆勢抗跌，友達僅小跌 1.43%，收在 17.25 元，群創則小漲 2.12%，收在 16.85 元，周線逆勢收紅。

雖然第四季面板走跌趨勢不變，但根據研調機構群智諮詢 (Sigmaintell) 認為，10 月雖仍維持跌價趨勢，但在中國雙 11、年底備貨旺季刺激下，小尺寸電視面板跌幅可望收斂。

此外，面對第四季展望，群創總經理楊柱祥也出面喊話認為，中國能耗雙控政策雖然衝擊整體供應鏈，但可望為面板產業帶來曙光，預期第四季面板價格跌幅將有所支撐，不會跌破現金成本價，明年首季也將以穩中求好為目標。

群創歷史走勢圖

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