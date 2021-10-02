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天然氣飆漲 需求轉向原油 摩根大通估原油年底上84美元

鉅亨網編譯張博翔
天然氣飆漲 需求轉向原油 摩根大通估油價年底漲至84美元（圖：AFP）
天然氣飆漲 需求轉向原油 摩根大通估油價年底漲至84美元（圖：AFP）
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原油布蘭特摩根大通小摩天然氣原物料能源OPEC+

摩根大通周五 (1 日) 表示，亞洲、歐洲日益惡化的天然氣搶購危機，將促使更多發電機等機具改用更多石油和燃料，提高原油需求，預估原油價格將在今年年底前達到每桶 84 美元

此更新比原先的預估目標價上修 7.7%，摩根大通分析師 Natasha Kaneva 與 Gregory Shearer 表示，原油價格可能漲得更高。

由於美國、歐洲等大型經濟體今年經濟逐步重啟，且原油供給處於低檔，布蘭特原油期貨今年已飆升逾 50%。周五布蘭特原油價格接近每桶 79 美元，全年可望寫下 2009 年以來最佳年度表現。

摩根大通分析師表示，目前一些地方的天然氣非常昂貴，這些地區轉而使用化石燃料，有望使每日原油需求量增加超過 90 多萬桶。

不只摩根大通，美銀周五也發表 100 美元的樂觀目標價。

布蘭特原油走勢圖（圖：Bloomberg）
布蘭特原油走勢圖（圖：Bloomberg）

不過摩根大通也表示，儘管對原油前景樂觀，但下行風險仍存，中國煉油業似乎正在降低產量，或將一些設備將進行歲修，這兩者都將抑制原油需求。

分析師表示，考慮到中國的煉油廠產能利用狀況下滑和實體市場指標走弱，下周將召開的 OPEC+ 會議可能不會讓增產量超過目前承諾的每日 40 萬桶。

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