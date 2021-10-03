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〈觀察〉5G成長速度不如4G 用戶普及是漫長路

鉅亨網記者沈筱禎 台北
〈觀察〉5G成長速度不如4G 擴大普及率仍是漫長之路。(圖:AFP)
〈觀察〉5G成長速度不如4G 擴大普及率仍是漫長之路。(圖:AFP)
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電信5G中華電遠傳台灣大

雖然台灣 5G 網路基礎建置完備，蘋果 iPhone 13 系列新機上市也帶動台灣 5G 用戶新一波申辦潮，不過普及率仍僅 1 成左右，成長速度不如 4G ，業界認為，4G 網路可滿足多數使用需求，用戶至今還找不到轉換 5G 的理由，短期內難出現用戶大幅增長潮。

去年下半年台灣 5G 開台，市場原預期會掀起新機換代潮，擺脫 499 元低價競爭，讓電信商擺脫「慘」業，不料，5G 開台初期手機選擇不多，基地台涵蓋率不足，導致用戶轉換意願不高。

直到蘋果推出首款 5G 手機 iPhone 12 系列，加上台灣 5G 開台滿周年，基礎建設逐步到位，5G 用戶數才開始緩步提升，根據國家通訊傳播委員會 (NCC) 統計，截至 5 月底止，全台 5G 總用戶數 276.29 萬戶，普及率 11.8%。

4G 開台滿周年時，用戶數一舉超越 600 萬戶、達 648.59 萬戶，普及率 27.6%，5G 用戶成長力道與普及率明顯仍落後 4G 時期，業者認為，由於目前用戶使用的應用，如高畫質影音、多媒體等，既有 4G 網路即可滿足，用戶找不到升級 5G 的理由。

台灣 5G 要追上 4G 網路普及率，仍是條漫長路，以各家電信今年 5G 用戶數目標來看，中華電 (2412-TW) 擴增至 200 萬戶、台灣大 (3045-TW) 突破百萬戶、遠傳 (4904-TW) 約可達 160 萬戶、亞太電與台灣之星分別約 40 萬、50 萬戶，台灣最快今年底，整體普及率僅提升至 20%。

電信業者認為，雖然 5G 網路速度快，但用戶要出現爆發性成長的關鍵，關鍵仍在殺手級應用，否則無法帶動轉換率提升，以目前用戶成長態勢來看，預期普及率要達 5 成，至少還需 2-3 年時間。

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