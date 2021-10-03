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〈棄船票瘋車票〉法人9月買超前10名電動車股出列 網友最愛4檔也曝光

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
法人9月買超前10名電動車股出列 網友最愛4檔也曝光。(鉅亨網資料照)
法人9月買超前10名電動車股出列 網友最愛4檔也曝光。(鉅亨網資料照)
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台股電動車車用電子車聯網

台股今 (2021) 年上半年「航海王」熱潮風靡全場，但到了第三季買盤紛紛轉向「棄船票搶車票」，電動車相關概念股大舉獲得法人青睞，據 CMoney 統計，電動車、車聯網、車用電子、自動駕駛這四大領域，都是法人 9 月搶進標的。

根據 CMoney 資料庫內建電動車、車聯網、車用電子、自動駕駛這四大領域篩出來的個股，總共 146 檔個股。

聯發科為 9 月獲買超金額最高的電動車概念股，法人在 9 月掃進聯發科高達 211.58 億元，帶動聯發科擺脫連續四個月月線收黑頹勢，9 月單月上漲 0.44%。

研華在 9 月也獲法人買超 33.19 億元，廣達 15.6 億元、力旺 15.15 億元、仁寶 13.21 億元、晶焱 11.46 億元，都是法人單月加碼超過 10 億元以上的電動車概念股。

若進一步看 Yahoo 奇摩股市前 10 大瀏覽量爆紅的台股名單，在航運、鋼鐵、半導體等權值股紛紛盤整時，今年第 3 季也是電動車概念股的天下，正極材料廠美琪瑪及康普、隔離膜廠明基材、電解液添加劑廠聚合，分別搶下爆紅台股榜第 1、2、5、7 名。

 

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