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本週操盤筆記：美9月非農、OPEC+討論恢復閒置產能、澳央行10月會議

鉅亨網新聞中心
本週操盤筆記　(圖片：AFP)
本週操盤筆記　(圖片：AFP)
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本週重點國際財經大事包括：美國 9 月非農報告、OPEC+ 討論恢復閒置產能、澳洲央行 10 月利率會議，其中市場最為關注美國 9 月非農報告。

本週操盤筆記 (1004-1008)

1. 美國 9 月非農報告：

週五 (8 日) 美國勞工部將公布 9 月新增非農就業報告，市場預期 9 月非農將新增 50.0 萬人，估將大幅高於前月的 23.5 萬人。

另外，市場預計美國 8 月失業率將大幅降至 5.0%，估優於前月的 5.2%；每小時薪資年增率亦估將增長 4.6%，高於前月的 4.3%。

市場預期，美國 9 月就業市場腳步加快復甦，反映出白宮政府停止發放額外 300 美元補貼後，正在迫使美國勞工加速回到勞動力市場。

2.OPEC+ 討論恢復閒置產能：

週一 (4 日) OPEC+ 將召開第 21 屆部長級會議，而據《彭博社》報導，OPEC+ 一些代表已私下表示，本屆會議批准的原油增產幅度估將高於預定的每日 40 萬桶，以應對不斷增長的客戶需求。

3. 澳洲央行 10 月利率會議：

週二 (5 日) 澳洲央行 (RBA) 將召開 10 月利率會議，市場預期，澳洲央行將維持基準利率在 0.1% 的歷史最低水平不變，以支撐澳洲經濟持續於疫後復甦。

澳洲央行曾於先前 9 月會議縮減 QE 購債規模，但推遲 QE 的退場時點，將 QE 退場日期自今年 11 月推遲到明年 2 月。

4. 美國 9 月 ISM 非製造業 PMI：

週二 (5 日) 美國供應管理協會 (ISM) 將公布 9 月非製造業 PMI，市場預期 9 月非製造業 PMI 將小幅回落至 60.2，低於前月的 61.7。

雖然 9 月 ISM 非製造業 PMI 估將收縮，但預計下降程度不大，整體 PMI 水準仍能維持在 60 以上的高檔水平，顯示美國消費動能仍是相當強勁。

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