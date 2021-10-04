〈陸港盤後〉生技重挫、美恐對中國加稅陰影 恒指收黑2.2%

陸股十一長假休市，直到周五 (8 日) 才會重新開市。周一 (4 日) 港股早盤受到恒大又有一筆美元債息恐違約，以及美國大藥廠默沙東 (MRK-US) 宣布治療口服新藥的消息打壓生技類股等利空影響下，投資人出脫手中持股。

恒大集團 (3333-HK) 與恒大物業 (6666-HK) 今日均暫停交易，但未說明理由，市場猜測與債息到期有關，而恒大違約機率極高，導致恒指在開低後一度大跌逾 600 點，24000 點關卡應聲失守。

但早盤盤中陸媒報導稱中資地產商合生創展 (754-HK)打算買下恒大物業 51% 的股權。而合生創展今日同樣暫停交易，不過有提到與一筆收購案有關。在利多消息刺激下，恒大汽車 (708-HK)、恒騰網路(136-HK) 齊飆，恒指也一度自低點反彈。

可惜市場觀望心態仍重，指數又再度回到低點附近形成低檔震盪，因為美國的美中貿易代表戴琪將於周一發表談話，外界預期美國恐因中國達不到承諾的採購目標對中國進行加稅。另一方面中國限電的問題還是困擾著投資人情緒，使得買盤卻步。

除了恒大概念股是今日大盤少數亮點外，聯想 (992-HK) 也逆勢狂升近 10%，因聯想宣布已送交科創版上市申請，上交所也將上市案排進審查流程。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，恒生指數下挫 2.19%，報 24036.37 點、恒生科技指數下跌 2.09%，報 5973.80 點。

法人觀點

興業證券指出海外投資人對於中國「限電」、「雙控」政策可能導致中國第四季經濟成長失速的擔憂將隨著政策調整而紓緩，特別在於 10 月份是中國中央政治局舉行會議的時間點，基於第三季中國經濟數據偏弱，因此可望做出穩經濟的政策部署。

興業證券認為，圍繞生產要素的改革可能會不斷改革，特別是電價市場化，以及共同富裕背景下如何鼓勵消費，投資人可留意城鎮化升級的大趨勢下，物管商管、紡織服裝、食品飲料、汽車特別是電動車的機會。

