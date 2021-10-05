又一中資開發商違約 花樣年：2億美元債未能如期償還

周一 (4 日) 晚間中國地產商花樣年控股 (1777-HK) 宣布一筆 2.06 億美元債未能如期償還。董事會及公司管理層將在此情況下評估對本集團財務狀況及現金狀況的可能影響。公司將繼續密切監控此事件的發展，並會在公司知悉任何有關此事件的進一步發展時做出公告。

至於出現違約的原因花樣年控股對陸媒表示，公司受到疫情反覆爆發、產業政策及總體經濟等多重因素影響，流動性出現階段性緊俏局面。

目前公司營運正常。針對面臨的問題，董事會及管理層已就相關事件對公司財務及經營狀況的影響進行評估，並在地方政府、金融機構、財務顧問等多方援助下，成立緊急小組，正在制訂降低風險方案。

三周前標準普爾將花樣年控股的評等展望從穩定調降至負面。同時，標準普爾確認該公司的發行人信用評等以及其未償還美元高級票據的長期發行評等為 B。

對此，花樣年控股管理層曾回應指出，公司營運正常，並已經為 10 月 4 日到期的美元債預留資金。

自今年 5 月份以來，花樣年控股就開始在市場買回自家發行的美債。根據不完全統計，光 9 月以來花樣年控股在公開市場 6 度買回自家美債，金額達 3170 萬美元。

花樣年控股指出，購買相關票據將減少公司的未來財務支出及降低其財務資產負債水準，符合公司及其股東整體利益。

截至目前，花樣年控股仍有 12 檔美元債在外流通，債務餘額 39.8 億美元，其中，有 5 檔一年內到期，共計 15.59 億美元；有 3 檔今年內到期，共計 7.62 億美元。

今年上半年，花樣年控股剔除預收款後的資產負債比率為 72.7%，淨負債比率為 74.8%，現金短債比為 1.59。而花樣年控股 2021 年上半年依照中國政府公布的「三道紅線」指標中有二項達到合格標準，被列入「黃檔」。

「三道紅線」是中國主管機關對房地產業訂出的三道指標，分別是「扣除預收款後的資產負債率大於 70%」、「淨負債率大於 100%」、「現金短債比小於 1」，一旦超過就踩到「紅線」，未超過則視為達標。

三個標準都達標者，稱為綠檔，兩項達標為黃檔、一項達標為橙檔，均未達標則是紅檔。而被納入「紅檔」的開發商將不能新增有息負債。

