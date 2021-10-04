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台股退守16400點 三大法人賣超44.05億元 外資累計5天賣破千億元

鉅亨網新聞中心
台股退守16400點 三大法人賣超44.05億元 外資累計5天賣破千億元。(圖：AFP)
台股退守16400點 三大法人賣超44.05億元 外資累計5天賣破千億元。(圖：AFP)
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台股賣超三大法人外資投信

美股四大指數收高，台股今 (4) 日開盤一度漲逾百點，但中國恆大集團在港股無預警停牌，電子權值股走弱，貨櫃三雄再度摜壓至跌停，多頭信心潰散，終場指數下跌 162 點，收在 16408 點，成交值仍不到 3000 億元，外資連 5 賣，合計賣超逾千億，三大法人賣超 44.05 億元。

觀察法人籌碼變動，外資今天賣超 31.09 億元，累計 5 個交易日賣破千億元；投信則連 4 買，買超 11.44 億元，公股護盤意味濃厚；自營商賣超 24.38 億元，三大法人合計賣超 44.05 億元。

電子族群今天欲振乏力，台積電一路在盤下震盪，終場相對有撐，小跌收 572 元；聯電開高走低，重摔 2.8%，面臨 60 元保衛戰；台達電、國巨、瑞昱、日月光投控、華邦電、宏碁等指標股，賣壓都相當沉重。

PCB 族群仍為殺盤重心，ABF 載板大廠南電大跌 5%，景碩、欣興也有 4% 左右的跌幅，嘉聯益、燿華、定穎、楠梓電等均湧現賣壓。面板股近來不斷遭三大法人提款，彩晶今天重摔近 5%，群創、友達連袂下挫逾 2%。

航運股殺聲隆隆，貨櫃三雄連續 2 個交易日打入跌停，陽明失守百元關卡，散裝股表現兩樣情，四維航、台航、慧洋 - KY、正德等股價暴跌，但裕民、中航、新興獲得買盤進駐，而台驊投控、志信、榮運、中櫃等多檔，賣壓紛紛出籠，上市運輸類股指數終場大跌逾 7%。

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