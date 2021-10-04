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外資大砍中鋼、航空雙雄逾2萬張 反手加碼貨櫃三雄

鉅亨網記者劉韋廷 台北
外資大砍中鋼、航空雙雄逾2萬張，反手加碼貨櫃三雄。(鉅亨網資料照)
外資大砍中鋼、航空雙雄逾2萬張，反手加碼貨櫃三雄。(鉅亨網資料照)
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台股三大法人外資投信航空雙雄中鋼貨櫃三雄

台股今 (4) 日受中國恒大集團停牌消息影響，電子、金融、傳產全面倒地，終場大跌 162 點，收在 16408 點，險守 16400 點關卡，三大法人合計賣超 44.06 億元，其中，外資續砍台股 31.11 億元，中鋼、航空雙雄都遭狙擊，賣超張數均破 2 萬張以上，反觀今日破底的貨櫃三雄，獲外資逆勢加碼。

期貨方面，外資持續回補空單，今日再減碼 1881 口空單，空單未平倉口數降到 11157 口，投信也減碼 148 口空單，空單未平倉口數來到 5935 口，自營商則減碼 413 口多單，多單未平倉口數來到 13431 口。

觀察外資動向，外資今再砍台股 31.11 億元，累計近 5 個交易日已調節台股逾千億元，前十大賣超個股幾乎都是指標權值股，中鋼遭砍 33280 張居冠，航空雙雄華航、長榮航則分居二、三名，各遭賣 26138、24710 張，友達也有 14241 張，元大台灣 50 則有 12405 張，開發金、聯電、中石化、鴻海、國喬也都在前十大賣超名單中。

買超方面，外資鎖定加碼中鴻 9976 張居冠，元大台灣 50 反 1 也有 9110 張居次，今日遭打入跌停的貨櫃三雄也獲外資加碼，其中，萬海加碼 7122 張，長榮、陽明也各有 4183 張、3763 張，其他還包含晶豪科、華邦電、東森、台玻、敦泰、大同等。

投信則連續 4 個交易日買超台股，今日再買進 11.44 億元，鎖定傳產、金融指標加碼，亞聚 2832 張居冠，台泥、中鋼、台塑也各有 1709、1501、1486 張，金融指標開發金 1359 張、永豐金 1304 張，其他依序為智原、聯電、大同、中信金、仁寶。

賣超方面，投信大砍創惟 3524 張，長榮、金居也分別賣超 2283、1478 張，其他則依序為台勝科、金像電、強茂、智邦、晶豪科、統一證、億光等。

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