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路透：OPEC+料維持既有增產計畫不變

鉅亨網編譯林薏禎
路透：OPEC+料維持既有增產計畫不變 (圖：AFP)
路透：OPEC+料維持既有增產計畫不變 (圖：AFP)
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油價OPEC+增產供應短缺

路透社周一 (4 日) 引述消息人士報導，既使面對油價的強勁漲勢，相較於擴大增產規模，OPEC + 更可能維持現有的 40 萬桶 / 日增產協議不變。

今年迄今，國際基準布蘭特原油價格已漲近 50%，受供應中斷和需求增長推動，上月更一度站上每桶 80 美元關口。周一截稿前，布蘭特原油期貨小漲 0.2%，暫報每桶 79.44 美元，WTI 原油期貨小漲 0.1%，暫報每桶 75.95 美元

今年 7 月，OPEC + 同意至少在 2022 年 4 月前每月增產 40 萬桶 / 日，同時讓 580 萬桶 / 日的減產協議逐步退場。

為了緩解市場對於供應短缺的擔憂，此前有消息傳出，OPEC + 考慮擴大增產規模，然而，1 位消息人士人認為，最合理的決定將會是每日增產 40 萬桶，不會再更多，另 1 位消息人士則表示，雖然有增產的空間，但 40 萬桶 / 日是最有可能的結果。

此外，摩根大通 (JPMorgan) 分析師上周五 (1 日) 發布報告稱，考慮到中國煉油廠運作率下滑，加上油市指標疲軟，OPEC + 沒有動機將增產規模調至超過先前承諾的 40 萬桶 / 日。

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