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臉書大當機修好了 但祖克伯財富短短幾小時內蒸發60億美元

鉅亨網編譯余曉惠
臉書大當機修好了！祖克伯財富僅數小時就蒸發60億美元 (圖:AFP)
臉書大當機修好了！祖克伯財富僅數小時就蒸發60億美元 (圖:AFP)
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臉書IG當機祖克伯身價全球產業產業科技產業

臉書 (FB-US) 周一 (4 日) 為大當機致歉，表示問題可能出在網域名稱系統 (Domain Name System，DNS)，目前系統已經恢復正常。此問題重擊臉書股價之下，執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 財富在短短幾小時就蒸發 60 億美元 (約台幣 1700 億元)，全球富豪排名掉到第五。

臉書股價周一收盤暴跌 4.89% 至每股 326.23 美元，從 9 月中旬股價高峰算起累計回跌約 15%，該股也是科技五大天王當天跌最重的公司。

彭博億萬富豪指數顯示，這使得祖克伯財富縮水至 1216 億美元，被微軟創辦人比爾 · 蓋茲超前。

全球前五大富豪，上至下依序為馬斯克、貝佐斯、阿諾德、蓋茲、祖克伯。來源:Bloomberg
全球前五大富豪，上至下依序為馬斯克、貝佐斯、阿諾德、蓋茲、祖克伯。來源: Bloomberg

短短幾周內，祖克伯的財富已經蒸發將近 1400 億美元

這次大當機讓全球 27 億用戶的許多人受到影響，臉書發布聲明說：「對每一個因為臉書平台當機受影響的個人，我們致上歉意。全球有數十億人和企業仰賴我們的產品保持連結，感謝各位在等待系統恢復期間的耐心。」

根據臉書發言人，一些臉書員工使用的內部服務也受到影響。

臉書程式偶而會當機，但像周一這次當機好幾個小時的情況相當罕見。曾任臉書資安長、現於史丹佛大學網路觀測計畫任職的 Alex Stamos 說，這回問題可能出在 DNS，也就是把網域名稱 (例如 facebook.com) 轉移成相應網站的實際互聯網協議地址。臉書在維修系統期間被迫重啟部分伺服器。

臉書近來麻煩事纏身，華爾街日報 (WSJ) 在 9 月 13 日開始刊登系列報導，揭露臉書早已知道內部產品多項問題、卻沒有因應作為，包括 Instagram(IG) 對青少女心靈健康的危害，以及 1 月 6 日美國國會暴力示威前散布的假訊息。這些報導已經招致政府官員的關注。

(本文不開放合作夥伴轉載)

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