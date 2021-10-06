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新加坡GIC：因應中國監管改變考慮調整投組

鉅亨網新聞中心
新加坡GIC：因應中國監管改變考慮調整投組(圖片:AFP)
新加坡GIC：因應中國監管改變考慮調整投組(圖片:AFP)
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GIC新加坡主權基金半導體醫療中國恒大債券

全球知名主權基金新加坡政府投資公司 (GIC) 表示，由於中國加強對產業的監管，因應這項重大轉變，GIC 正考慮調整投資組合。GIC 認為雖然看好政府支持的產業，但在政策變革下中國市場的報酬率可能下降。同時 GIC 認為恒大 (3333-HK) 的債務危機並不會對中國造成系統性風險。

GIC 行政總裁林昭傑表示，由於中國在特定產業的新政，使得 GIC 投資組合經理人需調整之前的企業獲利成長預期。而受到反壟斷政策的影響，導致一些原本應該可擁有最高 70% 市佔率潛力的公司，現在可能只取得 25% 市佔率，這對企業營運成長帶來很大影響，也會波及本益比的設定及估值。

林昭傑稱，半導體及醫療健保在內的「硬技術」產業仍會獲得中國政府支持，但其他產業的成長前景就可能會遭到大幅下調。GIC 可能會改變投組曝險結構，選擇認為將得到政策援助的產業，避免投資與政府政策不一致的產業。

他表示將透過投資「硬科技」產業來重新定位投資組合，且他強調 GIC 對中國市場的投資前景仍抱持建設性的看法，並將繼續積極參與中國市場。

關於恒大債務危機，林昭傑稱恒大可能倒閉的問題已得到充分警示，加上中國政府對形勢有明顯掌控權，因此對中國並不會造成系統性風險。至於被問到是否願意投資中國及恒大債券時，他表示會有選擇性地投資，但必須經過中國當地團隊的詳細分析。
 

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