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兩大市值型ETF績效強 長線定期布局投資翻倍

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
兩大市值型ETF績效強 長線定期布局投資翻倍。(鉅亨網資料照)
兩大市值型ETF績效強 長線定期布局投資翻倍。(鉅亨網資料照)
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近年來全市場波動加大，選股難度升高，ETF 因為採取追蹤指數、投資一籃子股票可有效分散個股波動風險，加上持股透明且交易成本低，因此蔚為風潮，但國內 ETF 掛牌檔數逾 200 檔，如何選擇成為一大課題，法人建議，科技市值型 ETF 因為抓住趨勢潮，深具競爭力，長線定期布局投資翻倍。

據金管會統計，台灣掛牌的 ETF，從 2010 年只有 15 檔，到 2021 已經增加到 221 檔，整整增加了 14 倍，而資產規模，也從 833.5 億元，逐年攀升，到今年 6 月為止已經來到約 2 兆元規模，成為台灣第一大共同基金種類，由此可見台灣 ETF 市場發展相當蓬勃。

市值型的股票 ETF 是持有市值排名較高的股票，目前台灣有兩大規模最大的市值型 ETF，包括元大台灣 50 ETF(0050-TW)、國泰台灣 5G+ ETF(00881-TW)，0050 追蹤的是台灣台股市值前 50 大的上市公司，00881 則是投資台灣最具競爭力的科技業，皆為科技市值型 ETF 的代表。

0050 目前規模達到 1922 億元，最高規模一度近 2000 億元，今年表現也寫下受益人和規模新記錄。而 00881 自去年底上市以來快速躍升為國內掛牌規模最大的科技主題 ETF，迄今規模逾 362.5 億元，穩居科技市值型 ETF 的冠軍寶座。

觀察今年來報酬表現，截止 10/1，00881 含息報酬率達 13.1%，完勝大盤的 12.5% 績效，而 0050 也有 11.9% 的成績。

法人表示，像這類市值型的台股 ETF，建議以長線布局的角度投入，透過定期定額、逢低持續扣款，有望換取更佳的報酬收益；其中，00881 成立雖未滿一年，但以其追蹤的指數來看，近 5 年多來，若定期定額投入 00881 追蹤的「臺灣 5G + 通訊指數」，至今報酬率達 99.3%、漲幅近乎翻 1 倍，而長線投資台灣 50 指數則有 84.1% 報酬，績效皆勝過大盤的 77%。

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