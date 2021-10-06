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VR新品上市 宏達電9月營收6.01億元 月增逾6成

鉅亨網記者沈筱禎 台北
宏達電董事長王雪紅。(圖:AFP)
宏達電董事長王雪紅。(圖:AFP)
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宏達電htcvivevr

宏達電 (2498-TW) 今 (6) 日公告營收，受惠 HTC VIVE Pro 2 專業版上市，推升 9 月營收 6.01 億元，月增 64.03%，創今年次高，不過仍較去年下滑 26.43%，續寫同期新低。

宏達電第三季營收 13.41 億元，季減 0.59%、年減 12.52%；累計前 9 月營收 38.65 億元，年減 8.11%；單季、累計營收都再寫歷史同期低點。

宏達電表示，HTC 旗艦級 PC VR 裝置 HTC VIVE Pro 2 專業版 9 月在全球市場開賣，VIVE Pro 2 擁有清晰、精準的 VR 沉浸體驗，透過精準空間追蹤技術和新世代圖像顯示，提供消費者全新一代 VR 視聽體驗。

宏達電看好，VIVE Pro 2 相容於 SteamVR 系統與周邊配件，並相容於其他第三方 SteamVR 體感配件，可望吸引更多消費者進入 VR 領域。

另外，宏達電 9 月也推出 HTC 開學祭活動促銷活動，包括 5G 手機最高折價 6000 元、購買 VIVE 指定機型，可獲得 VIVEPORT Infinity 無限訂閱服務 2 個月。

宏達電預計 10 月 14 日舉行全球產品線上發表會，並在邀請函中提到，將與紐約、洛杉磯與倫敦等地媒體，一同探索各種未來想像、專注在渾然忘我的沈浸式體驗。

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