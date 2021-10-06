客戶拉貨強 群光9月、Q3、前三季營收創同期新高

群光 (2385-TW) 受惠客戶季底拉貨強勁，9 月營收 98.54 億元、第三季營收 273.49 億元、前 9 月營收 777.79 億元，均寫歷史同期新高，預期全年千億元營收目標將順利達陣。

群光 9 月營收 98.54 億元，月增 15%，年增 2%；第三季營收 273.49 億元，季增 8.13%、年增 4%；累計前 9 月營收 777.79 億元，年增 12%。

群光表示，雖然第三季客戶需求強勁，尤其許多消費性影像產品集中在下半年推出，不過目前一櫃難求，全球各大港口壅塞情況未解，以及東南亞 COVID-19 疫情嚴重，仍然影響半導體 IC 供貨，導致今年生產排程添加許多挑戰。

群光指出，雖然生產端面臨許多變數，但客戶總體需求並未消失，而是往後遞延，預期陸續消化客戶訂單後，第四季營收仍將維持高檔，下半年獲利也有望優於上半年。

群光下半年非 PC 類產品，以智慧家庭影像產品為大宗，包括車用駕駛監測系統 (Driver Monitor System)、商用監控系統、智慧影音會議系統以及拋棄式內視鏡等產品，且主要客戶為美系一線大廠。

在 PC 類產品方面，群光表示，下半年 NB 出貨轉向商用機種，使得 NB 背光鍵盤出貨比重提升，其中第三季鍵盤單價已明顯上揚，加上電競 PC 鍵盤產品需求居高不墜，以及 2-in-1 device 鍵盤新產品助攻，看好高單價鍵盤產品可望進一步推升營收成長。

中國近期實施耗能雙控政策，群光指出，中國廠區產能未受到影響，且供電量足夠，至於高峰電費調漲狀況，由於電費占整體生產費用比例低，對營運影響有限。