 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

台電因應綠能投資計畫 擬發行127億元公司債

鉅亨網記者劉韋廷 台北
台電綠能投資計畫募資，擬發行127億元公司債。(圖:台電提供)
台電綠能投資計畫募資，擬發行127億元公司債。(圖:台電提供)
Tag
台電公司債綠能投資

台電今 (7) 日公告，為籌措綠能推動、電力開發所需資金，將在 11 月中旬發行今年度第 3 期無擔保普通公司債 127 億元，台電指出，其中 7 年期公司債 64 億元已取得櫃買中心綠色債券資格認可，將用於再生能源及能源科技發展等綠色投資計畫。

台電表示，自 2017 年政府推動發行綠色債券以來，台電每年皆響應發行，累計至今已發行 354.5 億元，加上本次發行金額總量更將突破 400 億元，是國內綠色債券發行金額最大公司。

台電進一步指出，本次綠債所募資金將投入離岸風電一期及二期、離岸風電加強電力網一期、全台小水力發電第一期、風力發電第五期、集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電、宜蘭仁澤 - 土場地熱發電第一期、湖山水庫小水力發電、澎湖低碳島風力發電、萬里水力發電計畫等共 10 項綠色投資計畫。

台電本次公司債發行條件將分為 5 年期、7 年期、10 年期等 3 種無擔保普通公司債，皆採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本，其中，5 年期公司債利率為 0.47%，規模為 39 億元，7 年期、10 年期公司債規模分別為 64、24 億元，利率分別為 0.48%、0.6%。

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow