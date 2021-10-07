台電因應綠能投資計畫 擬發行127億元公司債

台電今 (7) 日公告，為籌措綠能推動、電力開發所需資金，將在 11 月中旬發行今年度第 3 期無擔保普通公司債 127 億元，台電指出，其中 7 年期公司債 64 億元已取得櫃買中心綠色債券資格認可，將用於再生能源及能源科技發展等綠色投資計畫。

台電表示，自 2017 年政府推動發行綠色債券以來，台電每年皆響應發行，累計至今已發行 354.5 億元，加上本次發行金額總量更將突破 400 億元，是國內綠色債券發行金額最大公司。

台電進一步指出，本次綠債所募資金將投入離岸風電一期及二期、離岸風電加強電力網一期、全台小水力發電第一期、風力發電第五期、集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電、宜蘭仁澤 - 土場地熱發電第一期、湖山水庫小水力發電、澎湖低碳島風力發電、萬里水力發電計畫等共 10 項綠色投資計畫。

台電本次公司債發行條件將分為 5 年期、7 年期、10 年期等 3 種無擔保普通公司債，皆採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本，其中，5 年期公司債利率為 0.47%，規模為 39 億元，7 年期、10 年期公司債規模分別為 64、24 億元，利率分別為 0.48%、0.6%。