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媒體與數位平台議價 NCC：兩委員已啟動調查

鉅亨網記者沈筱禎 台北
媒體與數位平台議價 NCC：兩委員已啟動調查。(鉅亨網資料照)
媒體與數位平台議價 NCC：兩委員已啟動調查。(鉅亨網資料照)
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ncc廣電數位平台

澳洲今年初通過《新聞媒體與數位平台強制議價法》，外界關注媒體跟數位平台議價議題，對此，國家通訊傳播委員會 (NCC) 今 (6) 日表示，目前已由兩位委員針對廣電媒體進行產業調查，了解大型數位平台對媒體廣告收入、產業影響。

NCC 指出，媒體產業與大型平台如何協調共榮，涉及 NCC、文化部、公平會，將會持續進行跨部會合作，不過 NCC 不屬於媒體議價相關法令的立法主推機關，但會針對廣電媒體進行調查，以完備多元立法，多聽學界與產業意見。

NCC 已經針對廣電媒體啟動產業調查，詢問範圍包括大型數位平台對廣告收入的影響，以及產業影響等，目前由委員會的 2 位委員林麗雲、王維菁負責執行。

近期 Google、Facebook 等大型數位平台，利用媒體新聞內容提供服務，引起各界關注，其中，澳洲國會今年初已通過相關法案。

衛星電視頻道公會 (STBA)、台灣數位媒體應用暨行銷協會 (DMA)、台北市媒體服務代理商協會 (MAA)、台北市報業公會等國內四大媒體公協會則發布聯合聲明，建議讓個別媒體或公協會，跟 Google、臉書等國際平台進行議價協商，改善產業分潤機制，並反對以基金模式來處理議價機制。

四大媒體公協會強調，由於全媒體的資源結構已經嚴重失衡，盼政府嚴正以對，並盡速提出具體作為。

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