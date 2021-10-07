 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

台耀旗下台新藥登興櫃強漲逾6成 大展蜜月行情

鉅亨網記者沈筱禎 台北
台耀旗下台新藥登興櫃強漲逾6成 大展蜜月行情。(圖:AFP)
台耀旗下台新藥登興櫃強漲逾6成 大展蜜月行情。(圖:AFP)
Tag
台耀眼科新藥台新藥

原料藥廠台耀 (4746-TW) 轉投資公司台新藥 (6838-TE) 今 (7) 日以每股 32 元登錄興櫃，市場看好，開發中眼科新藥 APP13007 將陸續完成三期試驗與美國市場授權，開盤大漲逾 6 成，最高來到 61 元，大展蜜月行情。

台新藥旗下眼科新藥 APP13007，主要針對白內障手術後發炎與疼痛，目前在美國執行兩項三期臨床試驗，總收案人數為 740 人，預計明年上半年完成收案，拚 2024 年前上市。

台新藥今年 6 月初，將眼科新藥 APP13007 的中國及港澳地區的開發及商業化權利授權中國遠大醫藥，台新藥可依照研發進度，取得簽約金及分階段里程碑款項，以及未來新藥上市後，也可依照年度銷售額收取一定比例的權利金。美國地區授權正與其他藥廠洽談，目標明年完成。

台新藥另一研發重點項目為治療乳癌的抗體藥物複合體 (ADC) 藥物 TSY-0110，是與台康生 (6589-TW)、台耀共同合作開發，該新藥會先在歐洲執行一期臨床試驗，後序同步啟動授權案，目標授權對象為在國際型藥廠，公司不排除保留部分亞洲市場銷售權，預計明年授權可望明朗。

台新藥成立於 2010 年，實收資本額 9.88 億元，股東除了台耀持股 46.63% 居第一大外，還包括中華開發、中國信託創投、中租實業、工研院創新公司旗下產業躍昇基金、宏誠創投、松瑞製藥、國泰創投、萬昌創投、漢通創投、漢友集團等，全體董事持股比率超過 50%。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
台耀4746台康生技6589台新藥6838
如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

如何賺外幣最快?

點選懂更多!!!

全台股民最想買的車就是00893

立即搶佔未來10年 電動車百兆投資商機

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

left arrow
right arrow

相關新聞