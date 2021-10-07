參議院兩黨達成協議 短期內將債務上限提高4800億美元

參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）周四（7 日）宣布，在與共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）數小時討論後，已達成短期提高債務上限的協議。

舒默說：「我們已經達成協議，將債務上限延長至 12 月初，也希望最快在今天就能完成這項工作。」

據知情人士透露，雙方協議將債務上限提高 4,800 億美元。財政部估計，該數字使其債務償還期限能夠延長至 12 月 3 日。

不過麥康奈爾與舒默達成的協議很快在兩個月後又要面臨同樣的債務上限問題，預計雙方可能在未來幾周內提出第二份調整對帳和解法案（Reconciliation Bill），將債務提高至 3 兆或更高，使財政部債務償還期限延至 12 月 3 日之後。

在雙方達成協議前，麥康奈爾在周三同意暫時延長美國舉債上限，以避免美國債務違約和經濟危機。參議院可能在周四晚些時候就雙方的提案進行投票。

數周以來，兩黨不斷爭論如何在 10 月 18 日前提高或凍結美國債務上限，財政部估計，若屆時對債務上限仍未有定案，恐怕無法支付國家款項。

大多數經濟學家認為，若美國真的出現債務違約問題，將造成經濟衰退與金融市場劇烈波動，財政部長葉倫曾一再警告，政府關門將導致經濟衰退，總統拜登也表示，政府停止運作將傷害美國、危及市場，並耗盡民眾儲蓄並增加失業。